São João: Clima junino toma conta do RioMar Aracaju

Shows nas praças de alimentação, quermesse, concurso de quadrilhas, arraiá para a família, Fazendinha do Chico Bento, entre outras atrações, abrem a temporada junina do mall

Os primeiros acordes da sanfona, da zabumba e do triângulo anunciam que a época mais animada do ano já chegou, enchendo o Nordeste de alegria, cores e sabores.

Para euforia dos forrozeiros, a programação que movimenta todo o estado de Sergipe com shows, apresentações e concurso de quadrilhas, os grandes arraiais de rua, a culinária inigualável, além das festas em família, mostram que é tempo de celebrar a colheita, a fé nos santos juninos e a tradição.

No RioMar Aracaju, os meses de maio e junho serão reservados às homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro, com atrações que prometem animar toda a família.

A programação junina do centro de compras foi aberta com a chegada da Fazendinha do Chico Bento, um parquinho temático, que promove uma experiência imersiva e lúdica para os fãs do ‘caipirinha’ mais querido do Brasil. Escorregador, piscina de bolinhas, giro radical e escalada estão na lista de brincadeiras da fazendinha. O acesso é mediante bilheteria.

De 17 de maio a 18 de junho, a atração da área externa do shopping ficará por conta do Rancho de São João Escolar, reunindo numa linda festa 37 escolas particulares de Aracaju. O evento acontecerá em uma megaestrutura com palco, arquibancada, banheiros e pontos comerciais, com acesso exclusivo para convidados das escolas.

A partir do dia 19 de junho, o Rancho RioMar abrirá espaço para o Concurso de Quadrilhas da TV Atalaia, apresentando os melhores grupos de quadrilheiros do estado. A disputa segue até o dia 22 de junho, das 18h às 22h, com acesso mediante à doação de 1kg de alimento não perecível (menos sal) e inscrição no App RioMar Aracaju, disponível para Android e iOS .

No sábado, dia 22 de junho, o Rancho RioMar abrirá as portas para o Arraiau, uma festança pet cheia de diversão e lazer para receber os filhos de 4 patas. O encontro acontecerá às 10h, em uma estrutura apropriada para receber os pets com conforto. Por lá, haverá feirinha de produtos, distribuição de petiscos e acessórios, água, além de um animado desfile caipira. O acesso será mediante 1kg de ração (cães ou gatos) e inscrição no App RioMar Aracaju.

No mesmo dia 22, às 15h, o Rancho receberá os pequenos para o Arraiá Kids. Neste ano, a festança iniciará com a apresentação super divertida do musical ‘A Festa no Rancho’, além de show com a Banda SolKids. O acesso será mediante à doação de 1kg de alimento não perecível (menos sal) e inscrição no App RioMar Aracaju, disponível para Android e iOS .

E a animação do RioMar Aracaju não para por aí! Em parceria com o programa Canal Elétrico, o clima junino chegará às praças de alimentação, para animar os clientes que não abrem mão de um bom forró. No dia 28 de maio, Ninéia Oliveira estará na Praça de Alimentação Mar. Já no dia 29, a Praça de Alimentação Rio receberá o cantor Danielzinho Quarto de Milha. A banda Fogo na Saia irá animar a Praça de Alimentação Mar, no dia 6 de junho. E finalizando a temporada junina nas praças, Jeanny e Dedé é a dupla que estará no da Praça de Alimentação Rio, no dia 7 de junho. Todos os shows terão início às 19h e o acesso será gratuito.

Ainda na área interna do shopping, o cliente poderá encontrar uma seleção de artigos, como artesanato, acessórios e comidas típicas vindos diretamente da Serra do Machado, para a temporada junina do RioMar. De 7 a 27 de junho, a Quermesse da Serra do Machado estará no primeiro piso do mall, promovendo um evento de cultura e tradição. O acesso é gratuito.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação