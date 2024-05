São João com Mobilidade traz linhas para  festividades e ônibus caracterizados

Iniciativa do setor de transporte em parceria com Prefeitura e Governo, destaca valorização da cultura junina

Com o início do tradicional período junino, época tão esperada por sergipanos e turistas, as empresas de transporte público coletivo de Aracaju e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), junto com a Prefeitura de Aracaju e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, lançam mais uma edição do São João com Mobilidade.

A iniciativa traz, em parceria com o Governo do Estado, 15 ônibus caracterizados para destacar a nossa cultura junina, e cria novamente linhas exclusivas para atender os passageiros na madrugada, com a Operação Corujão, e assim dar melhor acesso às festividades do São João.

Além da circulação normal dos ônibus diariamente, de 1º de junho a 30 de junho, às cinco linhas exclusivas estarão de terça a domingo saindo de todas as partes de Aracaju e Região Metropolitana transportando a população para a Orla de Atalaia no Arraiá do Povo e para a Praça dos Mercados durante o Forró Caju. Os trajetos de ida e volta acontecerão entre 23h40 até 1h, de terça a quinta e aos domingos, e das 23h40 às 3h, às sextas e sábados, ampliando a atuação dos corujões que circulam na madrugada.

O São João com Mobilidade também terá um espaço no Arraiá do Povo durante os 60 dias da programação para distribuição e recarga do cartão Mais Aracaju e Mais Aracaju Turista.

“Essa ação do transporte coletivo vem todos os anos valorizar nossa cultura nordestina e junina, mas também gerar mais acessibilidade à população. É o transporte público coletivo contribuindo para a cultura e o turismo das nossas cidades”, comentou a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Linhas exclusivas juninas

As linhas de ônibus exclusivas do São João com Mobilidade geram maior acesso da população, além de ser uma opção mais segura para evitar fluxo de pessoas dirigindo após as festas. São elas:

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria;

Mosqueiro e Aruana;

Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves;

Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont e Lamarão;

Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via beira mar e Porto Dantas.

O projeto conta ainda com a parceria da Secretaria de Estado do Turismo, da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Sest Senat, do Programa Despoluir e das empresas Viação Atalaia, Grupo Progresso e Grupo Modelo.

São João com Mobilidade e o SestSenat no combate ao abuso de crianças

Desde 2019, o São João com Mobilidade de iniciativa do setor de transporte coletivo vem trazendo ônibus caracterizados com o clima junino e sempre aliando a ações de valorização da cultura local e de destaque à mobilidade urbana. E todos os anos, o projeto faz menção a uma campanha social, este ano a ênfase será à ação promovida pelo SestSenat sobre o combate a exploração e abuso sexual infantil. Serão distribuídos panfletos de conscientização nas festas e nos terminais de integração, além de outras iniciativas do Sest Senat.

Foto: Arquivo Setransp

Por Juliana Melo