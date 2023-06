São João da Família coloca cidade cenográfica no Centro de Aracaju

O mês de junho é o mês mais movimentado da economia sergipana no primeiro semestre do ano. Quando chega o tempo de festas de São João, todas as atividades produtivas aumentam sua produtividade e o comércio, serviços e turismo movimentam muito mais seu volume de negócios. Sergipe é um estado no qual a programação de festas juninas agita a população, fazendo a alegria sob o som de muito forró, cuja festa começa com o projeto “Bem-vindo ao País do Forró”, iniciativa do Cetur Sergipe e Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, que recepciona os turistas no estado.

Tem Arraiá do Povo, Forró Caju, festas em todas as cidades. E também, o “São João na Praça”, que compõe os festejos juninos da capital sergipana. A iniciativa do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, patrocínio do Banco do Nordeste e Maratá, com apoio da Energisa, traz para a população da cidade e os comerciantes e consumidores do Centro Comercial de Aracaju, 10 dias de festa sob o som de trios pé-de-serra e manifestações culturais, na praça General Valadão.

Entretanto, o Centro de Aracaju vai se movimentar ainda mais com uma ação desenvolvida como uma grande surpresa para toda a população. Começará na segunda-feira (12), juntamente com o “São João na Praça”, de forma simultânea, o projeto “São João da Família”, que será nos moldes do já consolidado Natal Iluminado, evento que criou um cartão-postal natalino em Aracaju. O projeto é realizado pelo Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, Prefeitura de Aracaju e conta com apoio do Governo do Estado e Energisa.

Agora, a praça Fausto Cardoso receberá entre os dias 12 de junho e 10 de julho, uma decoração especial alusiva aos festejos juninos, toda em elementos presentes no cotidiano do São João. A decoração terá mais de 3.5 milhões de pontos de luz distribuídos em balões, arandelas, bandeirolas, estandartes e uma fogueira de oito metros totalmente iluminada em luzes de LED dentro de uma cidade cenográfica também iluminada.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, informou que o objetivo da realização do “São João da Família” é movimentar ainda mais o comércio do Centro de Aracaju e fortalecer o turismo do estado, dando mais força para a capital sergipana neste momento de avanço turístico. Contudo, com o mesmo foco do “Natal Iluminado”, que é trazer as famílias para o Centro de Aracaju durante a noite, para apreciar os ambientes.

“O Natal Iluminado é um sucesso consolidado e trouxe as famílias para ocupar a praça, o centro, aumentando as vendas do comércio. E porque não fazer um evento similar no meio do ano, quando temos nosso turismo mais forte? Então surgiu a ideia do “São João da Família”. Um evento pensado rapidamente por nossa equipe, sob a coordenação do vice-presidente Alex Garcez, que ganhou forma e já está chamando a atenção antes mesmo de ser iniciado. A praça Fausto Cardoso vai se tornar o novo cenário dos festejos juninos para nosso povo, para as famílias curtirem em uma cidade com 30 casinhas, nas quais teremos comerciantes vendendo produtos da terra em um ambiente igual às cidadezinhas do interior”, disse Andrade.

O “São João da Família”, sendo realizado simultaneamente com o “São João na Praça”, também com programação musical e cultural composta por artistas sergipanos. Além disso, a cidade cenográfica contará com personagens dos festejos juninos para animar os visitantes, ambientes para que as famílias possam curtir bons momentos e locais instagramáveis, com elementos os quais as pessoas poderão interagir e se divertir.

