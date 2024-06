São João da Minha Terra acontece de 19 a 22 de junho no Rancho RioMar

Concurso de quadrilhas juninas dá às boas-vindas ao São João do Rancho RioMar

Evento que faz parte do projeto São João da Minha Terra apresenta 12 quadrilhas entre os dias 19 e 22 de junho

Nesta semana, de 19 a 22 de junho, o Rancho RioMar será palco do Concurso de Quadrilhas Juninas da TV Atalaia, evento que faz parte do projeto São João da Minha Terra. Em mais um ano de parceria, o evento pontua o compromisso do RioMar Aracaju com as nossas raízes e a valorização das tradições juninas. A competição segue até 22, quando acontecerá a grande final

“Os concursos de quadrilhas juninas são uma expressão vibrante da cultura sergipana, simbolizando a criatividade, a garra e o orgulho do nosso povo. A cada ano, as quadrilhas se destacam com histórias emocionantes, fantasias e coreografias ricas que celebram São João com uma linda homenagem em forma de arte e dança”, ressalta a gerente de marketing do RioMar Aracaju, Danielle Sônego.

Doze grupos divididos em 3 chaves se apresentarão durante os dias 19, 20 e 21 de junho, a partir das 19h, contemplando o público com um show de cores, coreografias vibrantes, arrasta-pé e a animação contagiante dos quadrilheiros. Os grupos fazem parte da Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe (LIQUAJUSE) e Associação de Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe (ASQUAJU-SE)

Para assistir aos espetáculos é necessário realizar cadastro no App RioMar Aracaju e fazer a inscrição. O acesso ao Rancho será mediante a apresentação do QR code gerado no momento da inscrição e a doação de 1kg de alimento não perecível (menos sal).

Cada quadrilha terá 30 minutos de apresentação. Durante as performances, uma comissão julgadora irá analisar critérios como entrada, figurino, coreografia, repertório musical, animação, conjunto, casamento, marcador e saída. As três campeãs serão contempladas com prêmios de R$ 2 mil, R$ 4 mil e R$ 7 mil.

O Concurso de Quadrilhas Juninas da TV Atalaia conta com o apoio do RioMar Aracaju, Maratá, GBarbosa, Comercial Aliança, Uninassau, Farmácia Zé do Bairro, Banese Card e Bem Brasil. Confira a programação do Concurso de Quadrilhas São João da Minha Terra e agende-se:

Chave A – 19 de junho

19h – Meu Sertão

19h45 – Cangaceiros da Boa

20h30 – Balança Mais não Cai

21h15 – Xodó da Vila

Chave B – 20 de junho

19h – Rala-Rala

19h45 – Raio da Silibrina

20h30 – Asa Branca de Simão Dias

21h15 – Século XX

Chave C – 21 de junho

19h – Pisa na Brasa

19h45 – Unidos do Arrasta-Pé

20h30 – Unidos em Asa Branca

21h15 – Pioneiros da Roça

Dia 22 de junho – a partir das 19h

Apresentação das quadrilhas classificadas

Foto Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação