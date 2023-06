São João do GBarbosa sorteará uma casa e prêmios diários no App em Sergipe

Para comemorar o mês mais aguardado pelos nordestinos, a rede de supermercados GBarbosa preparou diversas ofertas e prêmios especiais no clima das festas juninas. Além da decoração temática e dos produtos típicos disponíveis nas lojas, no App e no e-commerce, até 29 de junho, a cada R$ 20 em compras contendo produtos das marcas participantes vale um número da sorte para concorrer a uma casa ao final da promoção e clientes do Cartão GBarbosa ganham números da sorte em dobro.

Além disso, diariamente, no App GBarbosa os clientes poderão tentar a sorte no game de São João e concorrer a vales-compras de até R$ 250 ou outros benefícios, como frete grátis na categoria de eletro ou descontos de até 30% em categorias selecionadas. Para participar basta baixar ou atualizar o App GBarbosa, dar o aceite na promoção e informar o CPF na hora da compra. O regulamento completo da campanha está disponível no APP ou através do site saojoaogbarbosa.com.br.

Para quem está preparando a casa para receber a família ou os amigos, até o dia 7 de junho, o GBarbosa realizará mais uma edição do Saldão 72h com ofertas em TVs, ar-condicionado, fritadeiras elétricas, lavadoras, entre outros itens, com condições especiais de parcelamento no Cartão GBarbosa.

Foto assessoria

Por Roberta Barreto