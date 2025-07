São João em Sergipe impulsiona aumento de 14,8% no fluxo de passageiros no aeroporto de Aracaju

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, administrado pela Aena Brasil, registrou um crescimento expressivo na movimentação aérea no mês de junho deste ano. A temporada junina se destacou tanto pelo aumento no fluxo de passageiros quanto pelo número de operações. Assim, no período de 1º a 30 de junho de 2025, houve 107.881 chegadas e partidas, o que representa um aumento de 14,8% em relação ao mesmo período em 2024.

Além disso, houve crescimento significativo de 23% nas operações em virtude dos voos extras disponibilizados em comparação ao mesmo período do ano passado, o que incrementou a oferta de assentos. Mais uma vez, o Aeroporto de Aracaju registrou mais de 100 mil passageiros mensais, o que tem sido uma constante. Dessa forma, no acumulado dos seis primeiros meses do ano, foram 652.912 embarques e desembarques, o equivalente a 10,4% a mais do que junho de 2024.

Tudo isso ocorreu graças aos esforços do Governo de Sergipe para atrair mais turistas durante o período da temporada junina, o que garantiu opções adicionais de horários e de voos. O aumento no fluxo de passageiros comprova mais ainda que os festejos juninos de Sergipe estão consolidados entre os principais do Brasil. Desse modo, de acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o maior arraiá à beira-mar do país movimenta toda uma cadeia produtiva ligada ao turismo, aquecendo a economia e gerando mais empregos e renda para os sergipanos.

“A movimentação no Aeroporto de Aracaju cresceu também devido às ações de promoção turística nos principais mercados emissores de turistas do Brasil para Sergipe, que fomentam o desenvolvimento econômico e cultural do estado nesse período de maior demanda. Assim, o trabalho do Governo de Sergipe, por meio da Setur, para a promoção turística tem sido fundamental e não para, continuando mês a mês”, afirma o gestor.

Foto: Max Carlos/Setur