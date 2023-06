São João: Energisa alerta sobre cuidados com colisões em postes

Empresa alertar sobre cuidados no período junino

Junho é um dos meses mais aguardado pelos sergipanos por conta dos festejos juninos. Para não estragar esse momento de alegria, é preciso redobrar a atenção para alguns cuidados em casa com a decoração e fogueiras, além de redobrar a atenção na rua para evitar acidentes, a exemplo de colisões em postes.

De janeiro a maio, já foram registradas 100 ocorrências de acidentes envolvendo postes, uma redução de 11% no número das ocorrências quando comparado ao mesmo período do ano passado. Aracaju lidera o ranking com 33 ocorrências, seguida da cidade de Itabaiana. Em Aracaju, os bairros com mais ocorrências são Augusto Franco, Jardins, Ponto Novo, Treze de Julho e Santa Maria.

A colisão de veículos em postes impacta o fornecimento de energia em hospitais, escolas e a para população. Durante os festejos juninos, a atenção precisa ainda mais redobrada para evitar acidentes. Entre os riscos da colisão de um veículo em um poste é a possibilidade de cabos caírem nos arredores ou sobre o carro, por isso o condutor deve ficar atento ao sair do veículo para não sofrer um choque elétrico.

“A mistura de bebida alcoólica com direção aumento muito o risco de acidentes, incluindo as colisões com postes, mas outros fatores como sono, cansaço e excesso de velocidade também contribuem de forma decisiva para as ocorrências de acidentes desta natureza. Lembrando sempre que a vida e a segurança das pessoas é o que mais nos importa. Em casos de acidentes, o condutor deve acionar o Samu e a Energisa. Sempre que possível, o condutor deve ficar dentro do veículo para evitar choques elétricos. Quem for prestar socorro, também deve ficar distante e acionar o socorro”, orienta o coordenador de Qualidade da Energisa, Fabiano Nascimento.

Orientações durante os festejos

A Energisa também reforça as orientações de segurança para quem vai decorar a frente da casa com bandeirinhas ou usar fogueiras. Se for decorar a frente da casa, a recomendação é colocar as bandeirinhas longe dos postes. “Também é importante evitar amarrar fios, cabos ou enfeites em postes ou fiações elétricas e substituir os enfeites de metais por adereços de materiais isolantes, como borracha e silicone, por exemplo, para evitar que conduzam energia, em eventual contato com a rede”, explica Fabiano.

Em relação aos fogos de artifício, a recomendação é manter distância dos fios elétricos e evitar apontar na direção de postes e condutores de energia, para que não atinjam a rede elétrica e causem curtos-circuitos e falta de energia na localidade.

Ao montar a fogueira, deve-se observar a distância da rede elétrica, uma vez que o fogo ou o calor em excesso podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção de energia. Quanto aos balões, a recomendação da Energisa é que sejam evitados, afinal, além de crime, o seu uso pode causar grandes acidentes, principalmente se caírem dentro de subestações ou sobre redes elétricas.

Canais de atendimento

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, avise a Energisa. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 079 0196, aplicativo Energisa On, redes sociais, site www.energisa.com.br

Foto assessoria

Por Adriana Freitas