São João: Energisa orienta clientes sobre solicitação de ligação provisória

Furto de energia é crime e pode causar acidentes fatais

O mês mais aguardado pelos sergipanos já está se aproximando. Muitos aproveitam o mês de junho para abrir pequenos negócios durante os festejos juninos. Para garantir um São João com segurança, a Energisa reforça a importância de solicitar a ligação provisória com antecedência e evitar ligações irregulares que podem causar acidentes e impactar o fornecimento de energia.

A ligação provisória deve ser solicitada com antecedência mínima de cinco dias úteis. O cliente deve ir até uma agência da Energisa e informar o período em que a energia será utilizada, apresentar RG, CPF, os documentos técnicos e de segurança, a exemplo da ART, e uma relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento com suas respectivas potências, em watts ou kilowatts.

O coordenador de equipes de campo, João Victor Sá, orienta que a ligação provisória é uma forma de garantir a segurança e evitar choques elétricos e acidentes fatais, além de ter o serviço regularizado.

“É muito importante que quem vai abrir esses negócios provisórios solicitem as ligações provisórias de maneira antecipada. As ligações clandestinas trazem riscos de segurança e podem impactar o fornecimento de energia na região”, afirma.

Furto de energia

Somente este ano, a Energisa já recuperou 6 GWh de energia, que seria para abastecer o município de Propriá por um mês. Ao todo, foram identificadas 2.569 irregularidades nos 63 municípios de atuação. Ainda segundo João, as ações de fiscalização também serão intensificadas durante os festejos.

“As equipes realizam inspeções ao longo do ano, mas também intensificamos durantes essas festividades porque essas ligações irregulares trazem sérios riscos de segurança para quem realiza a ação e para quem está próxima ao local”, alerta João.

Canais de atendimento

Gisa: gisa.energisa.com.br

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Texto e foto Adriana Freitas