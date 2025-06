“São João na Praça” entra em reta final de apresentações na Fausto Cardoso

Como parte da programação do Forró Caju, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, promove o “São João na Praça”. As apresentações seguem até 30 de junho, na Praça Fausto Cardoso, sempre a partir das 17h.

Todos os dias, atividades diferentes são realizadas no espaço. Na última segunda-feira, 23, véspera de São João, foi dia de barco de fogo e “guerra” de espadas. O público ficou impressionado com as demonstrações e puderam interagir com o momento.

“Nós estamos sempre pensando em formas diferentes para atrair o público à praça. Tem sido muito gratificante. Temos recebido as famílias e o resultado não poderia ser melhor. O barco de fogo foi lindo e ainda teremos muitas surpresas nesta reta final”, disse o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

No Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Itinerante, também estão sendo realizadas atividades especiais. “Nesse CAT nós teremos atividades todos os dias, é o que chamamos de ativações. As pessoas que forem nos visitar vão se surpreender, porque todo dia terá uma ação diferente”, disse Eline Costa, diretora de Planejamento Turístico da Setur Aracaju.

‘Paço do Forró’

Uma grande estrutura foi preparada, incluindo a montagem de uma vila cenográfica, que recebeu o nome de ‘Paço do Forró’. Há também parque de diversões, espaço multissensorial e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Itinerante, que conta com atividade diárias.

A palavra ‘paço’ é frequentemente utilizada como sinônimo de ‘palácio’. A vila cenográfica instalada para o ‘São João na Praça’ recebeu o nome de ‘Paço do Forró’ em homenagem à história sergipana. É na Praça Fausto Cardoso que está o Palácio Museu Olímpio Campos, que já foi a sede do Governo de Sergipe e era conhecido como ‘Paço Imperial’.

As casas da cidade cenográfica são dedicadas à venda de comidas e bebidas dos ambulantes que participam de feirinhas espalhadas pela cidade. Além disso, também há espaço para os artesãos da Feira de Artesanato da Praça Tobias Barreto e do Centro de Artesanato Chica Chaves.

Programação musical

A programação musical conta, ao todo, com apresentações de cerca de 30 artistas locais, até o último dia do mês.

Confira a continuidade da programação:

25/06 – Quarta-feira

20h30 – Forró Bola de Ouro

26/06 – Quinta-feira

20h30 – Rebecca Melo

27/06 – Sexta-feira

20h30 – Forró da Intimidade

28/06 – Sábado

17h30 – Café Suado

20h30 – Missinho do Acordeon

29/06 – Domingo

17h30 – Chico Rodrigues & Forró Chic Chic

20h30 – Jailson do Acordeon

30/06 – Segunda-feira

20h30 – Bobinhos do Forró

Foto: Kaio Espínola/Setur