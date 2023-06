São João na Praça: programação segue até a próxima quinta-feira

Após uma pausa no domingo, 18, a programação do São João na Praça tem continuidade nesta segunda-feira, dia 19, e seguirá até o dia 22, véspera da abertura oficial do Forró Caju 2023. Tendo como palco a praça General Valadão, região central da capital sergipana, o São João na Praça é uma realização da Prefeitura de Aracaju em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Ao longo de dez dias, o projeto reúne cerca 60 atrações locais, entre trios de forró pé de serra, concurso de quadrilhas juninas e cortejos juninos, numa programação que valoriza as tradições regionais.

Confira abaixo a programação completa da segunda semana do São João na Praça:

Segunda-feira, dia 19

16h – Trio Gilsinho e Joza

17h30 – Banda Estação da Luz

19h – Douglas Gavião

Terça-feira, dia 20

16h – Trio Xote Mania

17h30 – Marcos Paulo

19h – Forró Os Pé de Cana

Quarta-feira, dia 21

16h – Pé Quente do Forró

17h – Os Faranis

17h30 – Luiz Paulo

19h – Quadrilha Junina Assum Preto

Quinta-feira, dia 22

16h – Trio Nordeste Independente

17h – Jorge Ducci

17h30 – Ararão do Nordeste

19h – Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca

Foto: Marcelle Cristinne