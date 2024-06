São João na Praça segue neste fim de semana; confira a programação

Neste fim de semana, a programação do São João na Praça segue recheada de atrações com muito forró pé de serra e apresentações de quadrilhas juninas. O evento, que acontece na praça General Valadão, no centro da capital, é promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Nesta sexta-feira, 14, o festejo inicia às 16h ao som do Trio Kibrio; em seguida, o Trio Xamego Bom se apresenta. No sábado, 15, o evento começa mais cedo, às 10h, com o Forrozão Geruza e Banda; às 12 horas, Karmem Korreia segue trazendo muita música no São João na Praça; às 19 horas, a Quadrilha Criar Sesc entra em cena, e sucessivamente, às 20 horas, a Quadrilha Sesc Nova Vida. Por fim, o Coral Sesc Juventudes encerra a programação do fim de semana.

O São João na Praça faz parte da ampla programação de festejos que antecedem o Forró Caju 2024, com grande importância neste período junino, pois dá visibilidade aos artistas aracajuanos e sergipanos, reforça a cultura nordestina e movimenta a economia e o comércio local.

A Prefeitura também tem levado o forró aos bairros da capital, com a realização do Forró nos Bairros, que neste final de semana estará no 17 de Março e na Orla Pôr do Sol; além do Circular Junino que passará por diversos pontos de turismo da cidade, entre os dias 7 e 28. O ponto alto da programação acontece na praça entre os mercados centrais, Hilton Lopes, durante os dias 23 a 29 de junho, com uma extensa programação musical, incluindo artistas nacionais e locais.

Confira a programação dos próximos dias do São João na Praça:

14 de junho, sexta-feira

16h00 Trio Kibrio

17h30 Trio Xamego Bom

19h Show Credenciamento

20h Show Credenciamento

21h Show Credenciamento

15 de Junho, sábado

10h Forrozão Geruza e Banda

12h Karmem Korreia

19h Quadrilha Criar Sesc

20h Quadrilha Sesc Nova Vida

21h Coral Sesc Juventudes

17 de Junho – segunda-feira

16h Trio Forrozão Tô Chegando

18h-21h Concurso De Quadrilhas Juninas Seu Menino

Foto Marcelle Cristinne