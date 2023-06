São João na Praça será iniciado na próxima segunda-feira, 12, na General Valadão, em Aracaju; confira a programação

A partir da próxima segunda-feira, dia 12, a praça General Valadão, na região central da capital sergipana, será palco do São João na Praça, projeto integrado ao Forró Caju 2023 e realizado pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio-SE), Sesc e Senac.

O São João na Praça, que seguirá com atrações até o dia 22 – véspera do Forró Caju, cuja programação será realizada de 23 a 29 de junho na praça dos mercados -, contará com apresentações de trios de forró pé de serra e artistas locais, além de um concurso de quadrilhas juninas e cortejo junino, como explica o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Luciano Correia.

“É a consolidação de um modelo de organizar eventos públicos da Prefeitura de Aracaju. São várias secretarias que se somam à Funcaju para que o evento aconteça com a organização que merece. E esse ano promete, com uma programação diversa, que contempla todos os ritmos e mantém o maior índice de música raiz, mas, ao mesmo tempo, não deixa de oportunizar que outras linguagens da juventude façam parte”, afirma Luciano.

Assim como em 2022, o São João na Praça, este ano, to vai reunir um grande número de atrações locais, um total de 35, no local que é considerado um ponto de convergência na cidade.

“A General Valadão aproxima o público do comércio, do calçadão e de todo Centro. Nossa ideia é envolver as pessoas nesse clima de São João, aquecer o público para os demais eventos do mês de junho”, complementa Luciano.

Confira a programação completa:

12 de junho – segunda-feira

16h – Elias do Acordeon

17h – Fernando Crateus

17h30 – Joba Rala Coxa

19h – Concurso de Quadrilha Junina Seu Menino – Eliminatória

13 de junho – terça-feira

16h – Trio Xoteado

17h – Evanilson Vieira

17h30 – Glaubert Santos

19h – Concurso de Quadrilha Junina Seu Menino – Eliminatória

14 de junho – quarta-feira

16h – Caçula do Forró

17h – Lucas Campelo

17h30 – Trio Pega na Rua

19h – Concurso de Quadrilha Junina Seu Menino – Eliminatória

15 de junho – quinta-feira

16h – Banda Ki-Lariô

17h – Luiz Fontinelli

17h30 – Chiquinho do Além Mar

19h – Concurso de Quadrilha Junina Seu Menino – Final

16 de junho- sexta-feira

15h – Cortejo (saída da Praça Fausto Cardoso)

16h – Cortejo (saída da Praça General Valadão)

17h – Chico Rodrigues e Forró Chique Chique

18h30 – Correia dos 8 Baixos

17 de junho- sábado

9h – Trio Pau de Arara

10h- Trio Café Suado

19 de junho – segunda-feira

16h – Trio Gilsinho e Joza

17h30 – Banda Estação da Luz

19h – Douglas Gavião

20 de junho – terça-feira

16h – Trio Xote Mania

17h30 – Marcos Paulo

19h – Forró Os Pé de Cana

21 de junho – quarta-feira

16h – Pé Quente do Forró

17h – Os Faranis

17h30 – Luiz Paulo

19h – Quadrilha Junina Assum Preto



22 de junho – quinta-feira

16h – Trio Nordeste Independente

17h – Jorge Ducci

17h30 – Ararão do Nordeste

19h – Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca

Foto: Marcelle Cristinne