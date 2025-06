SÃO JOÃO NA PRAÇA TERÁ CIDADE CENOGRÁFICA, CONCURSO DE QUADRILHAS E QUASE 30 SHOWS, DE 9 A 30 DE JUNHO

Como parte da programação do Forró Caju, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, promoverá o “São João na Praça”. O evento será realizado na Praça Fausto Cardoso, de 9 a 30 de junho, com apresentações musicais e culturais.

Serão 22 dias de festa na Praça Fausto Cardoso, sempre a partir das 17h, com abertura já na próxima segunda-feira, 9. Uma grande estrutura está sendo preparada, incluindo a montagem de uma cidade cenográfica. Haverá parque de diversões, espaço multissensorial e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Itinerante.

As casas da cidade cenográfica serão dedicadas à venda de comidas e bebidas dos ambulantes que participam de feirinhas espalhadas pela cidade. Além disso, também haverá espaço para os artesãos da Feira de Artesanato da Praça Tobias Barreto e do Centro de Artesanato Chica Chaves.

“Estamos nos preparando para entregar mais de 20 dias de um evento para a família aracajuana e turistas que visitarem nossa cidade. O espaço ficará lindo e muito atrativo. Muitas atrações passarão pelo palco e haverá música e apresentações culturais para todos os gostos, sempre valorizando os artistas da nossa terra”, explicou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

O CAT Itinerante contará com atividades diárias voltadas aos turistas. “O CAT serve, primeiro, para orientar o turista e até as pessoas de um modo geral que busquem algum tipo de informação. Nesse CAT nós teremos atividades todos os dias, é o que chamamos de ativações. As pessoas que forem nos visitar vão se surpreender, porque todo dia terá uma ação diferente”, disse Eline Costa, diretora de Planejamento Turístico da Setur Aracaju.

Concurso de Quadrilhas Juninas do Sesc ‘Seu Menino’

Como parte da programação, será realizada, de 9 a 13 de junho, a partir das 19h, o 5º Concurso de Quadrilhas Juninas do Sesc ‘Seu Menino’. No total, 13 concorrentes disputam o prêmio de R$ 10 mil, destinado à campeã. A segunda colocada receberá R$ 8 mil e a terceira melhor nota R$ 6 mil.

Confira a ordem das apresentações:

9 de junho (segunda-feira)

-Quadrilha Junina Assum Preto

-Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca

-Quadrilha Junina Forró do Milho

10 de junho (terça-feira)

-Balança ‘Mais’ Não Cai

-Junina Rala Rala

-Xodó da Vila

11 de junho (quarta-feira)

-Quadrilha Junina Século XX

-Quadrilha Junina Meu Sertão

-Quadrilha Junina Balanço do Nordeste

-Associação Cultural e Quadrilha Junina Retirantes do Sertão

12 de junho (quinta-feira)

-Unidos em Arrasta Pé

-Quadrilha Junina Pioneiros da Roça

-Cangaceiros da Boa

13 de junho (sexta-feira)

*4 finalistas

Programação Musical

A programação musical terá início no sábado, 14, com apresentações de cerca de 30 artistas locais, até o último dia do mês. Confira:

Dia 14/06 (sábado)

17h – Chiquinho do Além Mar

18h30 – Pavio do Forró

20h30 – Pé Quente do Forró

Dia 15/06 (domingo)

17h30 – Cebolinha do Forró Biss

20h30 – Correia do 8 Baixos

Dia 16/06 (segunda-feira)

20h30 – Capunga do Forró

Dia 17/06 (terça-feira)

20h30 – Dan Vasconcelos

Dia 18/06 (quarta-feira)

20h30 – Robson Melo

Dia 19/06 (quinta-feira)

17h30 – Forró Prime

20h30 – Gilvan do Rojão

Dia 20/06 (sexta-feira)

20h30 – Glaubert Santos

Dia 21/06 (sábado)

17h – Robson do Rojão

19h – Karmem Korreia

20h30 – Scurinho Zabumbada

Dia 22/06 (domingo)

17h – Forró Maturi

20h30 – Karla Isabella

Dia 23/06 (segunda-feira)

17h30 – Tonho Baixinho e Trio Ave Rara

20h – Ferradura de Ouro

Dia 24/06 (terça-feira)

17h30 – Bob Lelis

20h – Glaubert Guimarães e Forró Siri na Lata

Dia 25/06 (quarta-feira)

20h30 – Forró Bola de Ouro

Dia 26/06 (quinta-feira)

20h30 – Rebecca Melo

Dia 27/06 (sexta-feira)

20h30 – Forró da Intimidade

Dia 28/06 (sábado)

17h30 – Café Suado

20h30 – Missinho do Acordeon

Dia 29/06 (domingo)

17h30 – Chico Rodrigues & Forró Chic Chic

20h30 – Jailson do Acordeon

Dia 30/06 (segunda-feira)

20h30 – Bobinhos do Forró