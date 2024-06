São João na Praça terá concurso de quadrilha; confira a programação

Parte da programação do Forró Caju 2024, o São João na Praça será iniciado na próxima segunda-feira, dia 10. O evento, realizado na praça Fausto Cardoso, região central da capital sergipana, é promovido pela Prefeitura de Aracaju por intermédio de uma parceria entre a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

A programação, que seguirá até o dia 21 de junho, das 16h às 21h, conta com várias atrações artísticas e aulões beneficentes. Entre os dias 17 e 20 de junho, o público poderá acompanhar não só apresentações musicais, mas também o “Concurso de Quadrilhas Juninas Seu Menino”, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

De acordo com o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o São João na Praça leva ao Centro da cidade uma programação com artistas sergipanos, movimentando o comércio local. “Estamos levando o bom pé de serra, o bom forró, para os que saem do trabalho no final do dia aproveitar um pouco esse período junino. A programação foi pensada com o Sesc também para reforçar a cultura local, com o concurso de quadrilhas”, explica.

Segundo o vice-presidente da Fecomércio-SE, Alex Garcez, a parceria entre o Sesc e a Prefeitura de Aracaju resultou numa programação relevante para o ciclo junino na capital. “Incrível como Sergipe, principalmente Aracaju, é observado com sua programação robusta. O São João na Praça este ano se torna um festival de cultura, com uma programação extensa, que começa dia 10 e termina dia 21, ‘acoplando’ com as festas do Forró Caju, no Mercado, que vem logo em seguida. Aracaju terá, no Centro da cidade, a maior festa cultural da história”, comenta.

Além do São João na Praça, o Forró Caju contempla, em sua programação, o Forró nos Bairros, que será ralizado nos dias 8, 9, 14 e 16 de junho; o Circular Junino, entre os dias 7 e 28 de junho, em vários pontos turísticos da cidade; os festejos juninos da Rua São João, que ocorrem entre 13 1 16 de junho e 20 e 24 de junho; e atrações nacionais e locais na praça dos mercados centrais, entre os dias 23 e 29.

Confira a programação completa do São João na Praça:

10 de junho – segunda-feira

16h TRIO PÉ DE MOLEQUE

17h30 TRIO VASSOURAL

19h QUADRILHA CRIAR SESC

20h AULÃO DE FORRÓ SESC

21h ORQUESTRA JOVEM SESC

11 de junho – terça-feira

16h TRIO XOTE MANIA

17h30 TRIO CEARA

19h AULÃO DE FORRÓ SESC

20h QUADRILHA SESC NOVA VIDA

21h BANDA JOVEM SESC

12 de junho – quarta-feira

16h TRIO ADALTO DO FORRÓ

17h30 TRIO FORROZIN

19h AULÃO DE FORRÓ SESC

20h QUADRILHA ESCOLA SESC ARACAJU E SOCORRO

21h CORAL NOVA VIDA

13 de junho – quinta-feira

16h TRIO XOTE MOLEQUE

17h30 TRIO FAZ ZUÊ

19h AULÃO DE FORRÓ SESC

20h QUADRILHA ESCOLA SESC ARACAJU E SOCORRO

21h CORAL SESC JUVENTUDE

14 de junho – sexta-feira

16h00 TRIO KIBRIO

17h30 TRIO XAMEGO BOM

19h SHOW CREDENCIAMENTO

20h SHOW CREDENCIAMENTO

21h SHOW CREDENCIAMENTO

15 de junho – sábado

10h FORROZÃO GERUZA E BANDA

12h KARMEM KORREIA

19h QUADRILHA CRIAR SESC

20h QUADRILHA SESC NOVA VIDA

21h CORAL SESC JUVENTUDES

17 de junho – segunda-feira

16h TRIO FORROZÃO TÔ CHEGANDO

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

18 de junho – terça-feira

16h TRIO ÁGUA COCO

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

19 de junho – quarta-feira

16h TRIO CASSIANO DO FORRÓ

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

20 de junho – quinta-feira

16h TRIO KILARIÔ

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

21 de junho – sexta-feira

16h BANDA RITMO DO ACORDEON

17h30 TRIO PIAUÍ

19h QUADRILHA CRIAR SESC

20h AULÃO DE FORRÓ SESC

21h QUADRILHA SESC NOVA VIDA

Arte: Ascom/Funcaju