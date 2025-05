São João Seguro: Crea-SE realiza fiscalização no Arraiá do Povo

Para realização do Arraiá do Povo, da Vila do Forró e de tantos outros eventos juninos são necessários diversos serviços de engenharia, como montagem de estruturas, instalações elétricas, instalações de ar condicionados e tantas outras atividades profissionais regulamentadas. Para execução de todas elas é necessário a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por um profissional legalmente habilitado.

Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) fiscalizaram, nesta quinta-feira (29) o Arraiá do Povo e a Vila do Forró para conferir se todas as exigências estavam sendo cumpridas, a fim de aumentar a segurança durante a festa e assim reduzir os riscos de acidentes. Nos locais, acontecerão parte dos festejos juninos do estado.

A gerente técnica do Crea-SE, Paula Braz, destacou que em mais um ano este trabalho de fiscalização começa no espaço desse evento junino.

“É aqui que teremos o maior número de pessoas durante as noites do mês de junho, isso demanda de nós ainda mais atenção. Verificamos as condições das estruturas dos bares e restaurantes que estão sendo montados aqui, dos camarotes também. É uma festa muito grande. O nosso trabalho é minucioso para que a população possa curtir com segurança. Esse é o nosso compromisso”, pontuou.

O gerente de fiscalização do Crea-SE, Raphael Nicolas, lembrou que ao longo do mês de junho, as equipes do Crea-SE estarão percorrendo os municípios que vão realizar festejos juninos e pediu a colaboração dos gestores e profissionais.

“É necessário emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) antes da realização do serviço. Este é um ponto fundamental. Pedimos aos profissionais que façam isso e que cumpram todas as exigências necessárias às atividades que desenvolvam”, destacou.

Sobre a fiscalização no Arraiá do Povo e na Vila do Forró Raphael Nicolas informou que foram encontrados profissionais responsáveis pelos serviços desempenhados, necessitando de algumas adequações pontuais em algumas ARTs.

