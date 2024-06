São João sem assédio é lançado pela vereadora Sonia Meire em Aracaju

Mais um mês de festejos juninos começou e as festas estão espalhadas por todo estado. E na noite dessa segunda-feira, dia 10, a vereadora Sonia Meire (Psol) lançou mais um ano a campanha ‘São João sem Assédio’. A parlamentar esteve na rua de São João, no bairro Santo Antônio, apresentando a população a iniciativa com adesivos de conscientização do assédio contra as mulheres e da violência contra crianças e adolescentes.

“Chegou junho, e junho é festa, uma das festas mais bonitas, de tradição, do nordeste brasileiro, de sergipe e da nossa capital. E não poderia faltar a campanha do São João sem Assédio. Estamos lançando aqui na Rua de São João, assim como também a proteção de crianças e adolescentes, contra a violência. Durante todo o mês, estaremos na ruas e nos arraiás da cidade entregando os adesivos e conscientizando a população”, disse a vereadora.

A vereadora também utilizou a tribuna na Câmara Municipal de Aracaju, durante o pequeno expediente, nesta terça-feira, para destacar a campanha. “Estamos lutando contra a importunação sexual, contra a violência que as crianças vem sofrendo. Continuamos com a campanha do Faça Bonito, em proteção a elas. Também temos o não é não, em defesa das mulheres e meninas, contra o assédio. E também fornecemos os números para denúncias. A sociedade e os homens precisam entender que não podem avançar o sinal sem consentimento”, finalizou Sonia Meire.

Além da rua de São João, a vereadora ainda visitará outros arraiás da capital, durante este mês, como o Arraiá do Povo na Orla de Atalaia e o Forró Caju no mercado, divulgando a campanha e conversando com a população.

Texto e foto: Manuella Miranda