São João: Shopping Jardins SuperApp presenteia o consumidor com vinho português

Até o dia 30 de junho, as compras a partir de R$100, feitas na plataforma digital, chegam com uma garrafa do rótulo ‘Sonho do Poeta’

Para deixar os festejos juninos ainda mais especiais, o Shopping Jardins SuperApp brinda os clientes com um desejado vinho tinto português. Até o dia 30 de junho, os pedidos a partir de R$100 feitos pelo aplicativo (Android e iOS) chegam com uma garrafa do rótulo ‘Sonho do Poeta’.

A promoção é exclusiva para compras realizadas pelo aplicativo do Shopping Jardins e a venda e o consumo são proibidos para menores de 18 anos. O regulamento completo está disponível em shoppingjardins.com.br.

Produzido pela Quinta Maria Izabel, na região do Douro, em Portugal, o ‘Sonho do Poeta’ é um blend de cor rubi-violeta profunda, com notas de frutos do bosque, como amora e ameixa. O vinho de perfil moderno, longo, fino e vibrante harmoniza com carne vermelha, massa e cordeiro.

Sugestões para forrozear

Acessando o Shopping Jardins SuperApp, o consumidor encontra diversas sugestões para o look do São João. Camisa xadrez manga longa na Dom Quixote; camisa denim na Reserva; calça jeans BluK; bota em camurça Arezzo; jaqueta jeans cropped Via Store; calça jeans Hering; bota Democrata; vestido Mei Mei; bota Melissa Welly; camisa xadrez Aleatoty; bota cano baixo Usaflex e camisa xadrez Boggi na Suprema são algumas das opções para homens e mulheres de diferentes estilos.

O canal de compras reúne mais de 15 mil itens de segmentos como moda, calçados, acessórios, joias, literatura, tecnologia, perfumaria, autocuidado, gastronomia, dentre outros, e atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora e os demais produtos chegam em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100.

O Shopping Jardins SuperApp opera de acordo com o horário das lojas físicas. Nesta sexta-feira, 23 de junho, o empreendimento funciona das 10h às 20h. No sábado, 24 de junho, as operações de lazer e alimentação abrem das 12h às 21h e as lojas e quiosques estarão fechados. No domingo, 25 de junho, as operações de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h; grandes marcas, das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Foto: Divulgação

