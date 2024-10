São Paulo sediará a 2ª edição do Up Mulheres e Negócios no dia 30 de novembro

Rápida expansão da Aceleradora de Negócios Liderados por Mulheres, criada pelas empresárias sergipanas Gabriela Almeida e Laura Figueiredo, chega a SP, onde ficará a sede da empresa.

Após o sucesso do primeiro evento em Sergipe, realizado em agosto deste ano, e que reuniu mais de 100 mulheres empreendedoras dos mais diversos segmentos da economia sergipana, a 2ª edição do ‘Up Mulheres e Negócios’, evento promovido pela 2Up Group – Aceleradora de Negócios Liderados por Mulheres, chega a São Paulo para contribuir com o desenvolvimento profissional de mais brasileiras. O evento será realizado no dia 30 de novembro, no Espaço Pex – Av. Cauaxi, 350, Sala 604, no Alphaville Industrial, em Barueri/SP.

O foco do evento será discutir sobre os desafios e as oportunidades do empreendedorismo feminino; promover novas conexões de negócios entre as participantes; apresentar casos de empreendedoras que conquistaram o sucesso regional e nacional; e auxiliar no desenvolvimento e escalabilidade dos empreendimentos desenvolvidos e liderados por mulheres.

Entre as presenças especiais confirmadas para o evento estão: a presidente do Líderes em Ação (SP), Michelle Leme; a presidente do Grupo de Mulheres Empresárias FGV/SP, Ariane Pertel; a presidente do Grupo GA Ambiental e sócia da 2Up Nacional, Gabriela Almeida; a presidente do Grupo LF e sócia da 2Up Nacional, Laura Figueiredo; e a presidente da empresa “Seu Valor”, de Minas Gerais, Priscilla Bonifácio.

A realização do 2º Up Mulheres e Negócios em Barueri marca a rápida expansão da Aceleradora no país, e consolida a transferência da sede da empresa de Sergipe para São Paulo, uma vez que a rede de colaboração da 2Up cresceu consideravelmente na região Sudeste do país. A finalidade da Aceleradora é abrir portas, ser elo para conexões fortes e frutíferas, e auxiliar na transformação da mentalidade das mulheres que empreendem e que, muitas vezes, não têm conhecimento do mundo empresarial e treinamento emocional suficientes para obter o sucesso desejado.

“As pesquisas de mercado mostram que as mulheres empreendem mais, que estudam mais sobre o negócio, e mesmo assim têm pouco incentivo para empreender. E ser a mão amiga que apoia, incentiva e direciona essas mulheres para o sucesso é o nosso objetivo”, explicaram as doutoras Gabriela Almeida e Laura Figueiredo, fundadoras da 2Up Group. As interessadas em participar do evento devem realizar a inscrição através dos telefones (79) 9.9135 9957 ou (12) 9.8860 5455.

Metodologia 2Up

Através de treinamentos, capacitações, mentorias e palestras, a 2Up prestará consultoria integrativa, estratégica empresarial e negocial para empresas fundadas e lideradas por mulheres. Poderá, inclusive, selecionar projetos e negócios para serem apoiados, ou dos quais a aceleradora possa ser sócia por um período, visando agilizar os resultados. “Nosso propósito é ajudar mulheres a terem independência financeira e emocional, sendo gestoras de uma carreira sempre em ascensão”, frisaram as empresárias.

As fundadoras da 2Up Group afirmam que criar estratégias de negócios envolve um processo estruturado, e do qual todo empreendedor deve ter conhecimento e domínio. Por isso, saber quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio; entender o mercado do qual se propõe fazer parte; estabelecer metas reais e alcançáveis; conhecer bem o público-consumidor; saber agregar valor e precificar o produto, são alguns dos caminhos fundamentais para alcançar o sucesso, e que serão ensinados pela Aceleradora de Negócios Femininos.

A primeira edição do evento

O 1º ‘Up Mulheres e Negócios’ foi realizado em Sergipe, e contou com a participação de mais de 100 mulheres. Um dos destaques do evento foi o painel com as empresárias Rosimere Pella, do Espírito Santo, e Renata Choi, da Coreia do Sul, representantes da Atomy Brasil, empresa coreana de dermocosméticos, no mercado há mais de 15 anos, presente em cerca de 50 países e cuja atuação no Brasil foi iniciada há dois anos.

Sobre Gabriela Almeida e Laura Figueiredo

Apesar de serem amigas há anos, e empresárias de sucesso que conseguiram escalabilidade dos negócios em vários estados do país, somente em 2024 elas decidiram juntar as expertises e criar a 2Up Aceleradora de Negócios Femininos. Laura Figueiredo atua há 23 anos na área de Direito Tributário, possui diversas especializações e MBA nas áreas de gestão e negócios, e em 2016 foi agraciada pelo Sebrae Sergipe com o Prêmio Mulher de Negócios, em reconhecimento às boas práticas empresariais desenvolvidas.

Laura Figueiredo é sócia de dois escritórios de Advocacia, de uma empresa de Tecnologia na área de Direito Tributário, e de um site de vendas de maquiagem e produtos de beleza, além de ser investidora no mercado nacional e internacional, e coautora de três livros sobre empreendedorismo.

Gabriela Almeida é doutora em Biotecnologia Industrial, possui diversas especializações, inclusive na área de desenvolvimento e gestão de empresas, e é presidente de um dos principais grupos de empresas para soluções ambientais inteligentes do Brasil, o Grupo GA Ambiental, com atuação em diversos estados, entre eles São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Paraná.

SERVIÇO:

O QUÊ?

Segunda Edição do Up Mulheres e Negócios;

QUANDO?

30 de novembro de 2024, das 18h às 22h;

ONDE?

Espaço Pex – Av. Cauaxi, 350 – Sala 604, Alphaville Industrial, Barueri/SP;

COMO PARTICIPAR?

As inscrições podem ser feitas através dos telefones (79) 9.9135-9957 ou (12) 9.8860-5455. Vagas limitadas!

Foto assessoria

Por Andréa Moura