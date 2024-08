Sara Vitória foi oficializada como candidata a vereadora em São Cristóvão na convenção

Sara Vitória teve seu nome oficializado na convenção do PSD para ser candidata a vereadora de São Cristóvão. O evento aconteceu neste sábado, 3, na quadra do Colégio Estadual Armindo Guaraná, no bairro Rosa Elze, e reuniu os integrantes da coligação “São Cristóvão Que o Povo Quer”.

Sara Vitória, 20 anos, estudante de Nutrição no terceiro período da UFS São Cristóvão, vê a política como um meio de representatividade para as pessoas garantirem seus direitos por lei e atender as necessidades dos cidadãos visando melhorar a sociedade. A bandeira que deseja levantar inclui a defesa da segurança alimentar para todos, transporte seguro para toda a população e estudantes, incentivo a creches, casas de apoio para mulheres que sofrem violência doméstica e o incentivo à juventude e mulheres para lutar pelos seus direitos contando com o poder legislativo para um suporte presente.

Sara destacou a importância da segurança alimentar como prioridade em seu mandato, enfatizando que é um direito básico que deve ser garantido a todos os cidadãos. Além disso, ela se comprometeu a lutar por um transporte público mais seguro e eficiente, especialmente para estudantes que dependem desse serviço para chegar às instituições de ensino.

Outro ponto forte de sua campanha é o incentivo às creches, visando proporcionar um ambiente seguro e educativo para as crianças enquanto seus pais trabalham. Sara também propõe a criação de casas de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo um refúgio seguro e suporte necessário para reconstruir suas vidas.

A candidata também destacou a importância de engajar a juventude e as mulheres na luta por seus direitos, utilizando o poder legislativo para garantir que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas. “É fundamental que a juventude e as mulheres tenham um papel ativo na política e na sociedade, e meu objetivo é proporcionar o suporte necessário para que isso aconteça”, afirmou Sara Vitória.

Entre suas prioridades está o incentivo ao desenvolvimento do município com a instalação de indústrias, possibilitando a geração de empregos.

Incentivar a política da juventude com uma visão integral das necessidades, incluindo educação, saúde, lazer, esporte e cultura, respeitando a condição de formação da personalidade e do físico em que se encontram as crianças e adolescentes.

Defender a política da juventude como protagonista de suas atitudes.

Fonte e foto assessoria