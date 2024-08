Sara Vitória propõe passagens gratuitas para estudantes de São Cristóvão no transporte público da grande Aracaju

A candidata a vereadora Sara Vitória apresenta proposta inovadora que garante duas passagens gratuitas diárias para estudantes de São Cristóvão, facilitando o acesso à educação em Aracaju e ampliando as oportunidades para a juventude local.

A candidata a vereadora de São Cristóvão, Sara Vitória, apresentou uma proposta que promete revolucionar o acesso à educação para os jovens da cidade. Em sua campanha, Sara defende a implementação de um benefício que garantirá a todos os estudantes matriculados em instituições de ensino de São Cristóvão o direito a duas passagens gratuitas por dia no sistema de transporte público da Grande Aracaju. Essa medida visa facilitar o deslocamento dos alunos até a capital, permitindo que frequentem escolas, cursos técnicos e faculdades com mais tranquilidade e segurança.

A proposta de Sara Vitória surge como uma resposta à crescente necessidade dos jovens de São Cristóvão por melhores condições para buscar qualificação e educação superior. Atualmente, muitos enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os custos do transporte, o que acaba limitando suas oportunidades de estudo e desenvolvimento profissional.

“É fundamental que os jovens de São Cristóvão tenham as mesmas oportunidades que os de Aracaju. Garantir o acesso ao transporte é um passo crucial para que eles possam estudar e se capacitar sem que o custo da passagem seja uma barreira,” afirmou Sara Vitória em um dos eventos de sua campanha.

Além de facilitar o acesso à educação, a proposta também busca incentivar o desenvolvimento econômico e social da região, uma vez que mais jovens qualificados podem retornar a São Cristóvão com novas perspectivas e contribuir para o crescimento da cidade. Sara acredita que, ao investir na educação e no futuro dos jovens, a cidade poderá alcançar melhores índices de desenvolvimento humano e qualidade de vida.

A proposta de Sara Vitória está em sintonia com as demandas dos estudantes e das famílias de São Cristóvão, que veem na educação uma ferramenta essencial para a transformação social. Se eleita, Sara promete trabalhar incansavelmente para que essa medida seja implementada, garantindo que a juventude de São Cristóvão tenha acesso a uma educação de qualidade, sem se preocupar com os custos de deslocamento.

Fonte e foto assessoria