Sarau Latinos celebra a força da latinidade em noite de música e literatura

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores de Sergipe promove edição especial nesta sexta-feira, 05 de setembro, às 20h, no Morango’s Casa Cultural

A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores de Sergipe (Sobrames) realiza nesta sexta-feira, 05 de setembro, às 20h, no Morango’s Casa Cultural, mais uma edição do já tradicional Sarau Sobrames. Nesta edição, o tema escolhido é a latinidade, que será explorada a partir da união entre música e literatura, em uma noite vibrante e de intensa celebração cultural.

O palco será tomado pela Banda Sobrames & Cantores Médicos, que conduzirá o público por uma experiência única, exaltando as múltiplas camadas da identidade latina. A latinidade, enquanto conceito cultural, ultrapassa fronteiras e cria conexões profundas entre países irmãos, seja pela cadência dos ritmos afrodescendentes, pelas melodias herdadas da Península Ibérica ou pelo lirismo poético de nomes como Neruda, García Lorca e Drummond. A música, quando entrelaçada à literatura, torna-se ponte que dá voz às emoções coletivas e traduz em arte o que somos enquanto povo.

“Estamos sequenciando os nossos saraus temáticos com o retomo à casa que mais e melhor nos recebeu, ao longo dos anos! O Morango’s praticamente é a nossa segunda casa, onde nos sentimos fortemente abraçados e muito felizes”, conta o Dr. Lúcio Prado, coordenador do Sarau Sobrames.

O Sarau Latinos é, portanto, um convite a vivenciar a riqueza dessa herança que pulsa em cada verso, acorde e gesto artístico. Uma noite para celebrar a força da palavra e do som, reconhecendo a diversidade cultural que constitui nossa identidade latino-americana.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis por R$50 e podem ser adquiridos diretamente com a Nosso Dom Produções, solicitando a chave Pix pelo número (79) 98138-3594.

Ao promover mais esta edição, a Sobrames reafirma seu compromisso em fomentar encontros culturais relevantes, que unem médicos, escritores, músicos e a sociedade sergipana em torno da arte, da literatura e da música.

Produção: Nosso Dom Produções

Da assessoria