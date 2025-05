Sarauzin acontece neste sábado, 24, no Museu da Gente Sergipana

O grupo Rojão Diferente, a Roda de Samba do Clube e convidados especiais agitam a festa

Neste sábado, 24 de maio, Aracaju recebe mais uma edição do Sarauzin. Conhecida por transformar encontros em experiências memoráveis, a festa chega à sua 34ª edição com o tema “São João das Antigas” e um conceito já consagrado entre o público: música boa, gente bonita, alto-astral e uma energia que só as baladas do Clube têm.

O evento acontece no Museu da Gente Sergipana, às margens do Rio Sergipe, a partir das 15h, e reúne tudo que uma boa festa precisa: estrutura de qualidade, repertório de respeito, cenografia temática, comida boa e, o mais importante — um público leve, animado e pronto para viver o sábado com intensidade. O convite é claro: vista laranja e venha celebrar os sucessos do samba e do forró das antigas no melhor (e mais extraordinário) pagode do universo.

A programação promete manter a energia lá no alto do começo ao fim. Quem abre a festa é o Rojão Diferente, que estreia no Sarauzin com um repertório dedicado aos grandes sucessos do forró das antigas. No grupo, o público vai sentir o peso da voz potente de Gustavo Rojão e a batida de Riquelme, ex-baterista do Aviões do Forró e referência absoluta no forró eletrônico. É para começar dançando e não parar mais.

Na sequência, o palco 360° — um dos diferenciais do evento, que coloca artistas e público em conexão total — recebe a Roda de Samba do Clube, formada por JPê Souto, Thamires Soares, Flavinho Britto e Igor. Principal atração da festa, o grupo garante a trilha sonora perfeita com muito samba no pé, carisma no palco e um repertório que mistura os grandes clássicos do gênero com hits que fazem todo mundo cantar junto.

Para completar a experiência, a Roda de Samba do Clube convida três nomes que trazem novos temperos à mistura sonora da festa: o irreverente Igor Ativado, a força vocal de Jeanny Lins e o talento vibrante de Pedro Lua. Juntos, eles reforçam a proposta desta edição: uma mistura envolvente e contagiante de samba com os diversos gêneros do forró.

E para garantir uma experiência ainda mais completa, o Sarauzin também capricha na gastronomia. Na 34ª edição, o público poderá saborear os espetinhos artesanais do Espetinho Aju, os sanduíches autorais do Revo Burger, além de curtir o chopp gelado da Cervejaria Uçá e uma seleção de drinks exclusivos assinados pelo Hidden Speakeasy, preparados com o autêntico Samba Gin.

Ingressos

Os ingressos para o Sarauzin 34 são limitados e estão à venda no Sympla, na Houze da Bázico (Praça Assis Chateaubriand, 183, Salgado Filho) e na Arena Calu (Rua Antônio Maia, 51, Coroa do Meio). Para acompanhar todas as novidades sobre a programação, os convidados especiais e o clima da festa, siga os perfis oficiais no Instagram: @sarauzinn e @clube_________.

SERVIÇO

Evento: Sarauzin – 34ª edição

Data: 24/05

Horário: A partir das 15h

Local: Museu da Gente Sergipana (Av. Ivo do Prado, 398, Centro, Aracaju/SE)

Tema: São João das Antigas

Cor da edição: Laranja

Atrações: Rojão Diferente e a Roda de Samba do Clube, com participações de Igor Ativado, Jeanny Lins e Pedro Lua

Ingressos: Houze da Bázico, Arena Calu e site Sympla

Informações: @sarauzinn e @clube