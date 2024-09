Sarauzin acontece neste sábado, na Arena Galvão, em Aracaju

Assinado pelo Clube, o melhor pagode do mundo chega a sua 31ª edição

Respeitável público, vamos tirar o samba da cartola! A 31ª edição do Sarauzin acontece neste sábado, 14, a partir das 15h, e promete transformar a Arena Galvão, em Aracaju, em um incrível picadeiro. Assinado pelo Clube, o evento traz o tema Circus e conta com atrações consolidadas no quesito samba de qualidade.

Marca registrada do evento, a Roda de Samba do Clube vai animar a festa com um repertório super especial, sob o comando dos talentosos JPê Souto, Matheus Andrade, Geo e Thamires Soares. A abertura do Sarauzin ficará por conta de Flavinho Britto e, entre as participações especiais confirmadas, estão Dino, Ítalo Menezes, Dall e Falcão.

Referência quando o assunto é entregar experiência, o Sarauzin promete mais uma vez surpreender o público. Para encantar os participantes e promover uma verdadeira imersão no universo circense, o evento contará com a presença de palhaços, malabaristas, cuspidores de fogo, além do desafio de equilíbrio no slackline e os tradicionais espaços instagramáveis para fotos.

No melhor pagode do mundo, além de cantar, dançar e extravasar, o público poderá apreciar o tradicional chopp do Clube, os drinks do Samba Gin e as delícias do Espetinho Aju e do Revo Burguer.

Ingressos

Os últimos ingressos para o Sarauzin estão disponíveis no site e no app do Sympla. Também é possível adquiri-los – sem taxas – na Houze da Bázico, localizada na Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho.

Também há a opção de comprar com vantagens junto aos embaixadores oficiais do Clube. Sócios da Atlética de Medicina da Universidade Tiradantes (Unit) e alunos da Arena Calu também têm acesso a condições especiais.

Para saber mais sobre o Sarauzin, siga @sarauzinn e @soudoclube no Instagram. Outras informações sobre o evento podem ser adquiridas por meio do telefone (79) 99975 1218 (WhatsApp).

SERVIÇO

SARAUZIN – 31ª EDIÇÃO

Data: 14/09

Horário: 15h

Local: Arena Galvão – Rodovia dos Náufragos, 13787 – Mosqueiro

Atrações: Flavinho Britto (abertura), Roda de Samba do Clube e convidados

Tema: Circus

Cor: vermelho

Ingressos: Sympla, Houze da Bázico e comissários do evento

Fonte foto NV Comunicação