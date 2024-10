Sargento Byron apresenta propostas pra melhorar UBS’s e propõe programas de saúde

Entre as prioridades do candidato à reeleição de vereador na capital, está a construção e a melhoria de Unidades Básicas de Saúde como a Zona de Expansão

O desenvolvimento da saúde municipal também é o foco do Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), candidato à reeleição para vereador em Aracaju. Suas propostas para este setor tão fundamental para a qualidade de vida dos aracajuanos visam ampliar a cobertura dos serviços de saúde na capital. Entre as prioridades de seu plano está a construção e a melhoria de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em áreas que mais necessitam de melhoria e espaços de atendimento, como a Zona de Expansão.

“A Zona de Expansão tem uma grande demanda por serviços de saúde, e é urgente garantir que essas comunidades tenham acesso a um atendimento básico de qualidade”, destacou Byron.

A proposta do candidato a vereador vai além da construção de novas unidades. Byron também busca a modernização e melhoria das UBS já existentes, garantindo que todas as regiões da cidade estejam bem atendidas. “Não se trata apenas de construir, mas de assegurar que os espaços que já existem funcionem de maneira eficiente, com profissionais capacitados e equipamentos modernos. A saúde pública é prioridade, quero garantir que os aracajuanos, independente de onde residam, tenham acesso a um sistema de saúde eficaz” afirmou o candidato.

Além da infraestrutura, Byron propõe a criação de novos programas de saúde preventiva, com foco no combate a doenças crônicas e na promoção de hábitos saudáveis. “Precisamos agir antes que as doenças se agravem. Prevenir é sempre mais eficiente do que tratar”, declarou. Entre as propostas estão campanhas educativas em escolas e bairros, além de parcerias com instituições para oferecer atividades físicas e acompanhamento nutricional para a população.