Sargento Byron defende uma Aracaju mais inclusiva e com saúde para todos

Vereador busca segundo mandato com propostas em saúde, educação, emprego e esporte

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar, filiado ao MDB, tem percorrido bairros de Aracaju apresentando suas propostas para reeleição para Câmara Municipal de Aracaju. Com trabalho prestado no fomento ao esporte e à assistência social, Byron quer ampliar o debate sobre educação inclusiva, cobertura de creches municipais e fortalecimento da rede municipal da saúde.

Entre as propostas, Sargento Byron defende a ampliação da cobertura dos serviços de saúde, com foco na construção e na ampliação de unidades básicas de saúde nas áreas de maior déficit da capital, como Zona de Expansão. Atualmente, a rede municipal de saúde dispõe de 45 Unidades de Saúde da Família e dois hospitais de pequeno porte.

“Destinei mais de R$ 500 mil em emendas para a área da saúde e pretendo fazer mais porque nossa rede municipal precisa ser fortalecida para atender a população crescente. Além disso, alguns programas precisam ser reformulados, como o Consultório na Rua e a Academia da Cidade”, explica o candidato.

No tocante à inclusão, Byron defende a efetivação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência para garantir recursos e a criação do Centro de Referência Educacional Especial para atender necessidades educacionais específicas de crianças e jovens com deficiência, proporcionando acesso à educação inclusiva e de qualidade.

Outra bandeira é o retorno do Bolsa Atleta, programa municipal de apoio financeiro aos atletas locais. “O esporte é indutor de transformação social e de cidadania. Precisamos de equipamentos para as atividades e os atletas necessitam do aporte financeiro para manter treino,alimentação, transporte. É garantia de dignidade para nossos jovens”.

Atualmente, 8,2% da população aracajuana está na faixa etária entre 0 e 6 anos, conforme dados do IBGE. Atento ao crescimento desse público, Byron defende propostas para a primeira infância com a criação de novas creches em sistema integral, além de também priorizar a melhoria da frota de transporte escolar.

A geração de emprego e renda é outra pauta que dialoga com as necessidades da população da capital, considerada a cidade mais populosa do estado. Byron apresentou projetos de incentivo ao desenvolvimento e à reestruturação do comércio e do pólo industrial, visando a implementação de parcerias e programas como o Cidade Empreendedora, com foco no crescimento social e econômico da sociedade, investindo também no fortalecimento do Projeto Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência, originário de propositura de autoria do parlamentar.

Sobre Byron

Byron Virgílio dos Santos Silva, conhecido como Sargento Byron Estrelas do Mar, é policial militar e formado em Direito. Está em sua primeira Legislatura, na qual faz parte da Comissão de Ética, Justiça e Redação.

Defensor dos direitos das pessoas com deficiência em Aracaju, ele foi o idealizador do projeto Estrelas do Mar, que trabalha o processo de inclusão social de pessoas com deficiências que vivem em situação de vulnerabilidade social