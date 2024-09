Sargento Byron destaca ações já realizadas em defesa da saúde pública aracajuana

Com um portfólio robusto de iniciativas e um compromisso genuíno com o bem-estar dos aracajuanos, Sargento Byron promete continuar lutando pela saúde pública na capital

Com um histórico sólido de atuação em prol da saúde pública aracajuana, o candidato à reeleição de vereador em Aracaju, Sargento Byron, tem se destacado como uma liderança comprometida com o bem-estar e direitos dos aracajuanos. Em seu mandato na Câmara Municipal, Byron segue trabalhando incansavelmente para fortalecer a rede municipal de saúde pública, defendendo o fortalecimento dos serviços de saúde pública em toda a capital.

“A saúde é um direito fundamental que deve ser garantido a todos. Por isso, é essencial que dialoguemos e integremos nossos esforços com os demais poderes administrativos municipais e estaduais para proporcionar o melhor para nossa população”, afirma Byron.

Entre suas principais contribuições, destacam-se projetos e leis que visam ampliar o acesso e melhorar a qualidade da saúde pública. Um exemplo é a Lei 5881/2024, de sua autoria, que reconhece a pessoa com diagnóstico de fibromialgia como pessoa com deficiência, garantindo mais direitos e suporte a esses pacientes. “Precisamos lutar para que todas as pessoas com condições crônicas recebam o tratamento adequado e tenham seus direitos assegurados”, pontua o candidato à reeleição.

Outra iniciativa de destaque é a Lei 5649/2023, que criou o Programa de Mapeamento e Apoio às Pessoas com Doenças Raras e seus familiares, buscando oferecer suporte adequado e atenção especial a esse público e suas famílias. Byron também é autor da Lei 5900/2024, que obriga os estabelecimentos alimentícios a destinarem um espaço específico e com destaque para produtos voltados a pacientes celíacos, diabéticos ou com intolerância à lactose. “É uma medida simples, mas que faz uma diferença enorme na vida das pessoas que precisam desses produtos”, afirma o vereador.

Mais ações

Além disso, Byron apresentou dois importantes Projetos de Lei (PL). O PL 380/2023 que estabelece o Programa de Avaliação Oftalmológica para os alunos da rede municipal de ensino, e o PL 429/2023 determinando que hospitais, clínicas e postos de saúde comuniquem ao Ministério Público os casos de maus-tratos contra pessoas com deficiência. “São ações que vão ao encontro do nosso compromisso de cuidar da saúde de todos, de forma preventiva e integrada”, ressaltou Byron.

A atuação de Byron não se restringe apenas à criação de leis e projetos de lei. Ele busca constantemente dialogar com a comunidade e os profissionais de saúde para identificar necessidades e implementar soluções eficazes. “Meu compromisso é com a saúde de todos os aracajuanos. Cada projeto que proponho tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e garantir que todos tenham acesso a serviços de saúde dignos e eficientes”, conclui Byron.