Sargento Byron destaca banho de mar assistido na programação esportiva do Verão Sergipe

Em seu segundo mandato, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB ), dá continuidade às ações que impulsionam os direitos da pessoa com deficiência aliados ao esporte. É neste contexto que o parlamentar esteve em reunião com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, colocando em pauta a inclusão social em mais uma edição do Verão Sergipe.

No Verão Sergipe, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), irá promover atividades esportivas nas praias do estado, nos finais de semana, entre os dias 17 de janeiro e 16 de fevereiro. O banho de mar assistido faz parte das ações do Projeto Estrelas do Mar, que, há 13 anos, promove a inclusão a partir da prática de bodyboarding para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

“Agregar a essência do projeto Estrelas do Mar à programação esportiva do Verão Sergipe nos permite ir além da cultura e do lazer, nos faz garantir experiências que transformam uma sociedade, como é o caso do banho de mar assistido. É neste tocante que lutamos por uma praia para todos, para um estado que atenda às necessidades de todos, de fato. Agradeço à secretária Mariana pela receptividade e dedicação ao esporte e à nossa causa. Que venha o Verão Sergipe! E que o projeto alimente futuras ações que promovam cidadania”, declarou Sargento Byron, também idealizador do Estrelas do Mar.

Além da Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda; Ponta dos Mangues, em Pacatuba; Praia do Abaís, em Estância; Pirambu e Canindé de São Francisco, a edição do Verão Sergipe 2025 traz também o município da Barra dos Coqueiros como cenário. “O Verão Sergipe inova a cada ano destacando o potencial do nosso estado. Nosso intuito é que, além de fomentar o esporte, a cultura e o turismo, possamos proporcionar experiências ainda mais marcantes para a população”, pontuou a secretária da Seel, Mariana Dantas.

Por Jacqueline Reis – foto assessoria