Sargento Byron destaca contribuições ao Esporte em Aracaju durante mandato

Para Byron, candidato à reeleição, o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, e pretende seguir trabalhando na Câmara Municipal para que todos, independente de suas condições, desenvolvam suas habilidades esportivas

Ao longo de sua trajetória como vereador de Aracaju, o candidato à reeleição, Sargento Byron-Estrelas do Mar (MDB), executou diversas ações para o fomento do esporte na capital sergipana. Durante seu primeiro mandato, Byron apresentou e teve aprovados diversos projetos de lei voltados para o fortalecimento e reconhecimento de modalidades esportivas no município. Dentre as iniciativas, está a PLO que reconhece o Wheeling e demais manobras de motocicletas como prática esportiva, destacando a importância de regulamentar e dar visibilidade a essa atividade que já atrai muitos adeptos.

Outro ponto alto do trabalho de Sargento Byron foi o Projeto de Lei que reconhece como utilidade pública a Associação Team Vini Vôlei. Segundo ele, “essa medida é essencial para garantir que associações como o Team Vini Vôlei possam acessar recursos e apoio necessário para continuar desenvolvendo o esporte na cidade, especialmente entre os jovens”. A atuação do vereador também se estendeu ao paradesporto, com a Lei que institui o Dia Municipal do Paratleta em Aracaju, uma data que visa promover a inclusão e a valorização dos atletas com deficiência.

Além disso, Byron foi responsável pela Lei que criou o programa “Milhas para o Esporte Amador”, uma iniciativa voltada para o incentivo ao esporte não profissional no município. “Nosso objetivo é incentivar cada vez mais a prática esportiva entre os aracajuanos, fornecendo condições para que o esporte amador tenha o reconhecimento e o suporte que merece”, destacou o candidato. Essa proposta se soma a outras legislações que reconheceram como de utilidade pública a Confederação Brasileira de Voleibol para Pessoas com Deficiência e o Instituto de Judô Boto Cinza, duas entidades que desempenham papel fundamental no esporte adaptado e nas artes marciais, respectivamente.

Para Sargento Byron, o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, e seu trabalho na Câmara Municipal de Aracaju reflete esse compromisso. “Sempre acreditei que o esporte é capaz de mudar vidas e, enquanto vereador, busquei e quero continuar buscando criar as condições para que todos, independente de suas condições, possam ter os acessos necessários e de direito para desenvolver suas habilidades esportivas. É com esse propósito que busco a reeleição, para continuar lutando pelo esporte, pela cidadania e pela inclusão em nossa cidade”, concluiu.

