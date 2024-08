Sargento Byron Estrela do Mar Prioriza infraestrutura com acessibilidade em Aracaju

O candidato à reeleição como vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), tem direcionado seus esforços para a melhoria da infraestrutura e desenvolvimento urbano da capital sergipana. Desde o início de seu mandato, Byron tem buscado atender as demandas da população, especialmente no que diz respeito à pavimentação e urbanização de ruas e avenidas que, segundo ele, são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Uma das principais bandeiras do vereador é a pavimentação asfáltica das vias públicas, com foco nas áreas que historicamente sofrem com a falta de estrutura adequada. Byron destaca a importância de um planejamento urbano eficiente para evitar problemas recorrentes, como alagamentos durante o período chuvoso e a degradação acelerada das vias, que prejudicam tanto os moradores quanto os comerciantes locais.

Além disso, Sargento Byron tem trabalhado em projetos que visam a revitalização de espaços públicos e a melhoria da acessibilidade nas ruas e calçadas de Aracaju. “A infraestrutura de nossa cidade não pode ser negligenciada. É preciso garantir que todos os bairros recebam a devida atenção, proporcionando condições dignas de mobilidade para todos os cidadãos. Nosso trabalho é lutar para que cada rua, cada comunidade, seja contemplada com essas melhorias”, afirmou o pré-candidato.

Ao buscar a reeleição, Byron reforça seu compromisso com a população aracajuana, enfatizando que continuará a lutar pela modernização da infraestrutura da cidade. Ele acredita que, com o apoio da comunidade e a colaboração do Poder Executivo, Aracaju pode se tornar uma cidade modelo em termos de desenvolvimento urbano e qualidade de vida para seus moradores.

Fonte e foto assessoria