Byron fortalece inclusão com Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência

O candidato à reeleição para vereador em Aracaju, Sargento Byron- Estrelas do Mar (MDB), tem reforçado sua atuação em prol da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência na capital sergipana. Ao longo de seu mandato, Byron tem se destacado pela implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida desse público, demonstrando compromisso com a construção de uma cidade mais justa e inclusiva.

Entre as ações mais significativas realizadas durante seu mandato de vereador, destaca-se a criação do Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei 5670/2023. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e incentivar empresas que adotam práticas inclusivas, facilitando o acesso ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência. A lei, que já está em vigor, estabelece critérios claros para a concessão do selo, valorizando as empresas que promovem a acessibilidade e a inclusão social.

Sargento Byron ressalta a importância de iniciativas como essa para a construção de uma sociedade mais inclusiva. “A criação do Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência é um passo fundamental para garantir que as pessoas com deficiência sejam tratadas com dignidade e tenham as mesmas oportunidades que todos os cidadãos. Nossa luta é para que Aracaju seja uma cidade em que todos possam viver com equidade de direitos e condições”, afirmou o vereador.

Byron destaca que continuará lutando por políticas que promovam a acessibilidade e a inclusão. Ele ressalta que, se reeleito, dará prosseguimento ao trabalho iniciado, buscando novas formas de ampliar as oportunidades para as pessoas com deficiência em Aracaju. “Ainda temos muito a fazer, e minha missão é seguir firme na defesa dos direitos de todos os aracajuanos”, concluiu.

