Sargento Byron pontua demanda do Recanto da Paz à SMTT

Em sua rotina na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar registrou, nesta quarta-feira, 25, mais um alerta à atual administração municipal, em nome dos moradores do Recanto da Paz.

“Mais uma vez venho aqui representando a comunidade do Recanto da Paz. Sabemos que a comunidade vive seu melhor momento, com infraestrutura , ruas pavimentadas e com esgotamento sanitário , celebrando direitos que, por anos, não existiam. Entretanto, com toda a reestruturação do local, a população tem enfrentado transtornos para acessar a Avenida Senador Júlio César Leite, que chega ao aeroporto, pois a rua está com sentido único, fazendo com esses moradores precisem ir em direção a Melício Machado, dando toda a volta, para o acesso. É neste contexto, que gostaria de sinalizar a SMTT, para que analise a viabilidade de mudança de sentido da rua Nossa Senhora da Paz, que é a rua de acesso direto aeroporto – Recanto da Paz”, pontuou Byron.

Em sua fala, Byron registrou que , nos próximos dias, estará realizando uma visita à SMTT para o reforço da demanda, junto ao superintendente Renato Telles.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis