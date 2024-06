Sargento Byron reforça necessidade de recursos para a reforma de pista de skate

Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quinta-feira, 27, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) levou ao plenário, mais uma vez, a condição da pista de skate ‘Cara de Sapo’, localizada na Orla de Atalaia.

“Ao longo deste mês, venho reforçando a urgência de promovermos uma reforma na pista de skate, nas imediações de onde está sendo realizado o Arraiá do Povo. Agradeço, mais uma vez, a receptividade do secretário Cleon e do presidente da Funcap, Gustavo Paixão, por se colocarem à disposição da problemática. Mas, meu papel enquanto representante do povo é seguir fortalecendo estratégias que viabilizem esta reforma e possíveis melhorias no espaço. Por isso, gostaria de pedir aos senhores espaço para esta pauta aqui dentro, para buscarmos recursos que venham viabilizar esta obra, melhorando nossa cidade de maneira geral, pois estamos falando de um local também turístico”, pontuou o parlamentar.

O vereador Fabiano Oliveira, que integra a Frente Parlamentar do Turismo junto com o vereador Byron, se colocou à disposição para as articulações. “Agradeço ao amigo Fabiano por sempre se somar às demandas que impulsionam o turismo em nossa capital, e me comprometo, junto ao MDB, a buscar tratativas para esses recursos, pois há muito tempo nossa pista de skate carece de melhorias. Essas melhorias vão além da estrutura, sendo uma forma de prevenção de acidentes, de fomento do esporte, da inclusão e da cidadania”, explicou Byron, enfatizando ainda a necessidade de que sejam criadas associações para a preservação e manutenção desses espaços.

“A gente cobra melhorias, trabalha por essas realizações, mas também sabe que existe responsabilidade por parte de quem faz uso. Isso precisa se tornar pauta. Não adianta o Poder Público reformar, investir, e não termos pessoas que abracem a responsabilidade a partir dos direitos e deveres. Conto com todos vocês para fazer esta pauta ganhar força!”, concluiu.

Foto Gilton Rosas

Por Jacqueline Reis,