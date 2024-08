Sargento Byron reforça pautas de segurança no retorno das atividades da Câmara

Retomando as atividades parlamentares na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) aproveitou a ocasião para registrar as expectativas para o novo semestre, ressaltando também seu compromisso com pautas como os direitos da pessoa com deficiência, segurança pública, esporte, saúde, educação , emprego e renda.

“Chego ao segundo semestre de 2024 grato pelas conquistas até aqui e ciente do compromisso que assumo diariamente com o povo de Aracaju. Inicio os trabalhos na Casa falando sobre Segurança Pública, onde faço questão de reforçar, enquanto policial também, o quão importante é falarmos de segurança e proteção em todas as esferas, seja pela população , pelo servidor em atuação ou pelo patrimônio público”, pontuou o parlamentar que é policial militar.

Sobre as atuações no âmbito municipal, Byron destacou a Lei 5921/2024 que institui o Dia da Guarda Municipal Feminina em Aracaju, além da Lei 5808/2023 que institui o Fundo Penitenciário Municipal de Aracaju – FUNPEMAJU. “A Câmara Municipal de Aracaju se somou às proposituras que apresentei nesta Casa e , juntos, podemos celebrar o servidor que atua em prol da segurança , de forma que ressaltemos pontos que, por vezes, a própria sociedade não tem conhecimento”, declarou Sargento Byron.

Quando o assunto é o cuidado e a segurança da mulher, o parlamentar também reforçou a preocupação do seu mandato: ” temos o orgulho desta Casa ter atuado de forma tão participativa na aprovação do Protocolo ‘Não Se Cale’, que traz para as mulheres da nossa sociedade, o apoio e as orientações necessárias diante de qualquer tipo de violência sofrida em espaços de lazer noturno de Aracaju”.

Sargento Byron também é autor do Projeto de Lei 416/2023, que visa disponibilizar nos sites oficiais da Administração Pública e da Câmara Municipal, através de ícones de acesso imediato, a relação de instituições e serviços oferecidos, por distrito, à mulher

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis

