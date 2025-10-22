Saúde de Itabaiana realiza a entrega de 71 óculos à população no programa “Enxergar Bem”

Na última terça-feira, 21, a Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde realizou a entrega de 71 óculos de grau à população, em mais uma etapa do programa “Enxergar bem”. O prefeito Valmir de Francisquinho participou da entrega.

O programa, voltado à população em situação de vulnerabilidade social, inscrita no CadÚnico, oferta consulta com oftalmologista do município e posteriormente, a entrega do óculos de grau, sem custo algum para o paciente.

Para ter acesso ao programa é preciso primeiro passar pela consulta com o oftalmologista do município e após isso, levar a solicitação do óculos de grau até a secretaria, juntamente com os documentos do paciente, incluindo o número do NIS, que comprova que a pessoa é de baixa renda.

“Esse programa é muito importante. A gente dá a consulta e o óculos gratuito, que é pago com o dinheiro de nosso povo. É um programa que vem beneficiando muitos itabaianenses e seguiremos com ele, alcançando ainda mais pessoas”, destaca o prefeito Valmir de Francisquinho.

Texto e foto ascom Prefeitura de Itabaiana