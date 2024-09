“Saúde é prioridade para nós”, destaca Mário de Mi Fontes em seu plano de governo

O candidato a prefeito de Riachão dos Dantas pelo União Brasil, Mário de Mi Fontes, divulgou em suas redes sociais mais um eixo prioritário de propostas para melhorias do município, a partir de janeiro de 2025. No vídeo publicado, o candidato destaca que a saúde é prioridade, enfatizando a necessidade de reestruturação e modernização nas unidades do Hospital Municipal e na Clínica da Família.

Mário de Mi Fontes também apresentou como parte de seu plano, a construção de um posto de saúde de atendimento 24 horas na Colônia Boqueirão, com o objetivo de descentralizar a saúde do município e levar atendimento de qualidade aos riachãoenses. Na estrutura do posto, o candidato destaca a implementação de médicos, farmácia, carro e ambulância.

A criação da Casa de Apoio na capital também é uma das prioridades de Mário, pois o candidato enxerga a necessidade de dar assistência para aqueles que vão até a capital usufruir de serviços e atendimentos. Desta forma, os moradores de Riachão do Dantas poderão receber atendimento de qualidade e humanizado em todos os lugares.

Ascom- Mário de Mi Fontes