Saúde emocional corporativa ganha destaque em Aracaju com agenda internacional

No mês dedicado à valorização da vida e à prevenção do suicídio, a saúde emocional no ambiente de trabalho entra em pauta de forma ainda mais contundente. A especialista em Felicidade Corporativa e referência nacional no tema, Sandra Teschner, inicia sua agenda internacional pela Alemanha e chega a Aracaju (SE) para lançar seu novo livro e abrir o Congresso Nordestino de Bem-Estar, Felicidade e Espiritualidade.

O livro “A Felicidade é uma Escolha — Todo o Resto é Meio”, continuação da série best-seller Felicidade Se Aprende, reúne artigos de 23 coautores com formação internacional em Ciência da Felicidade. A obra mostra, a partir de experiências práticas, como adversidades pessoais e profissionais podem se tornar pontos de virada quando encaradas sob a ótica da felicidade como estratégia de gestão e prevenção.

O lançamento acontece no dia 19 de setembro, às 21h, no restaurante Vá Bene Cozinha Italiana, em Aracaju. A noite de autógrafos será aberta ao público e contará com a presença de Sandra Teschner e de coautores como Dra. Cecília Luz, Dra. Teresa Romio, Eduardo Ribeiro, Kátia Venas, Antônio Soares, Patrícia Valente, Ana Pinho e Kayne França.

“Falar de Setembro Amarelo é reconhecer que toda crise começa como um desconforto silencioso. A ausência prolongada de escuta, propósito e conexão emocional transforma pequenos sinais em falência humana institucionalizada. Quando entendida como ferramenta estratégica de cultura e prevenção, a felicidade é um antídoto possível”, afirma Sandra.

No dia seguinte, 20 de setembro, a especialista fará a palestra de abertura do Congresso Nordestino de Bem-Estar, Felicidade e Espiritualidade, destacando a felicidade como potência econômica, social e organizacional para o Nordeste.

Temas centrais da obra

– Felicidade como competência treinável, com impacto em liderança, gestão de equipes e saúde emocional;

– Textos baseados em vivências reais, unindo ciência, vulnerabilidade e prática;

– Metodologias autorais desenvolvidas por Sandra, como o FELIZ® e a CHAVE® para conversas difíceis, aplicadas em empresas e formações internacionais.

Cenário internacional

Antes de chegar a Aracaju, Sandra passa por Berlim, onde a Alemanha vive um alerta: 15% das licenças médicas já são motivadas por transtornos mentais, com média de 36 dias de afastamento por caso, segundo o Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG).

O dado reforça a preocupação levantada pela especialista no Brasil. “O que não se reconhece emocionalmente, se institucionaliza como crise. E quando a cultura de uma empresa ou de uma sociedade não acolhe, ela adoece — silenciosa, legalmente, economicamente”, finaliza Sandra Teschner.

SERVICO

Lançamento do livro: “A Felicidade é uma Escolha. Todo o Resto é Meio”.

Data: 19 de agosto I às 19h.

Local: Restaurante Va Bene Cozinha Italiana, localizado na Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2100 – Jardins.

Palestra: 1 º Congresso Nordestino de Bem-Estar, Felicidade e Espiritualidade.

Data: 20 de setembro | Das 8h às 20h.

Local: RioMar Shopping Aracaju.

Mais informações: Nas redes sociais oficiais do evento.

Texto e foto Osanilde Oliveira