SAÚDE GARANTIU SEGURANÇA ALIMENTAR DE SERGIPANOS E TURISTAS DURANTE OS 24 DIAS DA VILA DO NATAL ILUMINADO

Em sua segunda edição, a Vila do Natal Iluminado, evento realizado pelo Governo do Estado na Orla da Atalaia, em Aracaju, recebeu diariamente milhares sergipanos e turistas. Durante os 24 dias de evento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu a segurança alimentar dos alimentos comercializados no período natalino, além de oferecer assistência qualificada por meio das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe).

Com um espaço repleto de diversidade gastronômica, a Vigilância Sanitária Estadual realizou um trabalho preventivo por meio de vistorias com orientações sobre o armazenamento e a comercialização dos alimentos nos estabelecimentos presentes no evento. De acordo com a nutricionista da Vigilância Sanitária Estadual, Juliana Souza, a fiscalização teve como objetivo assegurar a boa procedência dos alimentos comercializados no evento natalino.

“Durante todo esse período festivo, nossa atuação foi voltada para a fiscalização dos vendedores ambulantes e dos restaurantes que comercializam na Vila. A ação preventiva foi muito positiva, visto que não tivemos nenhuma intercorrência grave, pois trabalhamos com a parte de orientação, esclarecendo diversas dúvidas dos comerciantes sobre a manipulação adequada dos alimentos”, explicou a nutricionista.

A dona de casa Roberta Karine Cruz aproveitou o último dia da Vila para passear com sua família. Para ela, a atuação da Vigilância e a assistência prestada pelo Samu foram importantes. “Sem dúvidas, essa fiscalização de alimentos contribuiu para trazer mais segurança para nós, sergipanos, que consumimos os alimentos disponíveis na Vila, assegurando que estão bem conservados. Além disso, a presença do Samu foi indispensável em casos de eventualidades que necessitavam de assistência pré-hospitalar”, disse.

Assistência qualificada

Com o objetivo de garantir segurança, agilidade e precisão no atendimento a sergipanos e turistas que visitaram a Vila do Natal Iluminado, o Samu 192 Sergipe esteve com as equipes de prontidão durante o período natalino. Ao todo, 54 profissionais atuaram no evento, com uma Unidade de Suporte Básico (USB) e duas motolâncias, prestando o primeiro atendimento em casos clínicos, traumáticos, psiquiátricos, entre outros, de forma rápida e segura, aumentando as chances de sobrevida dos pacientes.

Além disso, o Samu 192 Sergipe esteve disponível por meio da Central de Regulação de Urgências (CRU), que operou em canal prioritário para atender situações de urgência e emergência.

De acordo com o superintendente do Samu 192 Sergipe, Ronei Barbosa, o serviço realizou cerca de 43 atendimentos durante o período festivo, e mais de 95% dos casos foram resolvidos no local. Esses atendimentos incluíram checagem de sinais vitais, casos de mal-estar e cortes leves, com curativos simples. Apenas duas remoções foram necessárias, encaminhando os pacientes para unidades da rede. “Ficamos muito felizes em ter garantido a segurança e assistência a toda a população na Vila do Natal Iluminado”, destacou o superintendente.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Valter Sobrinho