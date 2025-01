Saúde reforça parceria pra fortalecer Programa Academia da Cidade

Um momento de troca e alinhamento marcou a capacitação promovida nesta sexta-feira, 17, para os profissionais e estagiários de Educação Física do Programa Academia da Cidade (PAC). Realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o encontro teve como foco identificar desafios, pactuar soluções e traçar estratégias para fortalecer o programa, que há duas décadas promove saúde e qualidade de vida à população aracajuana.

A iniciativa reuniu a equipe do PAC em um ambiente de diálogo, onde foram discutidas questões como processos de trabalho, demandas dos polos e novas abordagens para potencializar as atividades oferecidas gratuitamente à comunidade. O objetivo central foi reforçar o compromisso com o direito ao lazer e à atividade física, integrando a visão dos profissionais às diretrizes da gestão para aprimorar os resultados do programa.

A gerente técnica do PAC, Marília Alves, considera que o sucesso do programa passa pela construção conjunta de estratégias. “Foi um momento de conhecer a realidade dos polos, entender o processo de trabalho dos profissionais e pactuar ações para fortalecer o programa. Nossa proposta é consolidar o PAC como um instrumento fundamental para garantir o direito à atividade física e ao lazer para a população”, destacou.

Durante a capacitação, os profissionais apontaram desafios como a necessidade de melhorias na estrutura, segurança e materiais. Marciele Santos, que atua no polo do bairro Industrial, que funciona USF Dona Jovem, ressaltou a importância do encontro. “Foi essencial para a gestão entender nossa realidade e dar conhecimento acerca dos desafios diários. Essa proximidade fortalece o programa e traz perspectivas positivas para os polos”, relatou.

Cleverton dos Santos, há seis anos no polo Orlando Dantas, também vê o momento como promissor. “A nova gestão traz motivação e inovação. A expectativa é de melhoria na organização e ampliação do programa, beneficiando ainda mais a população.”

Estrutura

Atualmente, o Programa Academia da Cidade conta com 17 polos distribuídos em 16 Unidades de Saúde da Família. Oferece atividades gratuitas como caminhada, corrida, palestras, rodas de conversas e eventos comunitários, que promovem a saúde física e mental. Com uma equipe de 27 professores e 24 estagiários, o PAC segue como referência em políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar em Aracaju.

