Saulo, Som, Sol: festa conceito acontecerá em clima de pôr do sol e esquenta do Pré-Caju

Vem aí a segunda edição do projeto SAULO, SOM, SOL em Aracaju! Em clima de pôr do sol, a festa será o esquenta oficial do Pré-Caju 2024 e acontecerá no dia 20 de outubro, a partir das 15h, no Viral Sky Beach, localizado na Avenida Inácio Barbosa, nº 13785, no Mosqueiro. Os convites podem ser adquiridos na loja Point do Ingresso, no RioMar Shopping. Também é possível garantir o convite antecipado através do site www.pointdoingresso.com.br.

No palco intimista, Saulo apresentará sucessos que marcaram a sua carreira como “Raíz de Todo Bem”, “Agradecer”, “Preta” e canções dos seus álbuns solo como Baiuna e Sol Lua Sol.

Prometendo reunir uma galera massa em uma super estrutura, a festa conceito criada por Saulo contará ainda com os agitos musicais do cantor Nona e do DJ Sky. A rtealização é da Augustus Produções. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Serviço:

Evento: Esquenta Oficial do Pré-Caju

Atrações: Saulo, Nona e DJ Sky

Data: 20 de outubro de 2024

Horário: 15 horas

Local: Viral Sky Beach (Inácio Barbosa, 13785 – Mosqueiro)

Ingressos: Point do Ingresso (RioMar Shopping) e através do site www.pointdoingresso.com.br.

Por Osanilde Oliveira

Realização: Augustus Produções