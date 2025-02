SE fortalece segurança cibernética em parceria com governo federal

Encontro ocorrido no Palácio do Planalto reforça o compromisso com a segurança cibernética nacional

No último final de semana, representantes da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) estiveram em Brasília (DF) para uma reunião estratégica com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR). O encontro, realizado no Palácio do Planalto, marcou a premente adesão do Governo de Sergipe à Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos, fortalecendo a capacidade do estado na resposta e prevenção a ameaças digitais.

A reunião contou com a presença do presidente da Emgetis, João Pereira; do secretário de Segurança da Informação e Cibernética do GSI/PR, André Molina; do coordenador-geral do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR|Gov), o engenheiro militar Daniel Maier; e do assessor de Relações Institucionais do (GSI/CTIR Gov), Ulisses Peixoto. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para ampliar a proteção dos sistemas públicos estaduais e aprimorar a cooperação com órgãos federais no combate a ataques cibernéticos.

O GSI/PR desempenha um papel crucial na gestão da segurança cibernética nacional, atuando na prevenção de crises e no acompanhamento de questões com potencial de risco para a estabilidade institucional. O órgão é responsável por planejar, coordenar e supervisionar a segurança da informação na administração pública federal, abrangendo áreas como segurança cibernética, gestão de incidentes computacionais, proteção de dados e tratamento de informações sigilosas.

Além disso, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República também coordena o Programa Nuclear Brasileiro e o Programa Espacial Brasileiro, além de monitorar questões relacionadas ao terrorismo e à segurança de infraestruturas críticas, garantindo avaliações contínuas de riscos.

Para João Pereira, a adesão de Sergipe à Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos representa um avanço significativo para o estado. “O Governo do Estado está comprometido com a segurança cibernética. Essa parceria com o GSI/PR fortalece nossa capacidade de prevenção e resposta a ameaças digitais, assegurando maior proteção para a gestão pública e para os cidadãos sergipanos”, colocou.

Texto e foto: ASCOM | EMGETIS