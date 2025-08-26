Sergipe inicia o diagnóstico de segurança viária em parceria com BM

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), e sua Diretoria de Trânsito, deu um passo importante para a melhoria da segurança no trânsito. Na última segunda-feira, 25, foi realizado, no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Aracaju, um workshop de Levantamento de Informações sobre a Estrutura e a Gestão da Segurança Viária no estado, uma ação em parceria com o Banco Mundial.

O principal objetivo do workshop foi reunir representantes de diversas instituições e setores que lidam diretamente com a segurança no trânsito para coletar dados e percepções para um diagnóstico inicial completo da situação atual da segurança viária em Sergipe. Participaram do encontro especialistas em engenharia, fiscalização, campanhas educativas e equipes de atendimento a acidentes e vítimas, buscando uma visão abrangente sobre o tema nos âmbitos estadual e municipal.

O diretor de Trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, destacou a importância da parceria com o Banco Mundial para a realização do evento e ressaltou que a colaboração permite aprimorar a análise e gestão da segurança nas vias do estado, unindo expertise técnica e recursos para um diagnóstico mais preciso. “A parceria com o Banco Mundial é fundamental para a gente conseguir ter um levantamento mais apurado e planejar ações eficazes para a segurança viária em Sergipe. Esse workshop foi crucial para alinhar estratégias e otimizar os esforços de todos os órgãos envolvidos na melhoria do trânsito”, ressaltou.

A reunião foi conduzida pela equipe técnica do Banco Mundial, responsável por desenvolver a Análise da Gestão nos próximos meses. O estudo servirá de base para a criação de futuras políticas públicas e ações estratégicas, com a possibilidade de complementações ao longo do processo.

A especialista em Segurança Viária e consultora do Banco Mundial, Raquel Almqvist, frisou a relevância do workshop para a segurança no trânsito. “É um passo importante para fortalecimento da segurança no trânsito, pois a colaboração entre os diversos profissionais e representantes de instituições-chave nos permite coletar dados e percepções para uma análise abrangente. Com este levantamento de informações, a equipe técnica do Banco Mundial poderá desenvolver a Análise da Gestão da Segurança Viária que servirá de base para um planejamento eficaz de redução de sinistros e mortes no trânsito em Sergipe. Nosso objetivo é fortalecer as ações de segurança viária no estado,” enfatizou.

Durante o workshop, diversas autoridades destacaram a importância da colaboração interinstitucional como pilar fundamental para o sucesso das iniciativas. A integração entre os diferentes órgãos é vista como essencial para a elaboração de um plano eficaz de redução de acidentes e mortes no trânsito.

A gerente de Sinistro de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE), Glaukia Suyanne, sublinhou que o encontro permite unificar dados para identificar os pontos críticos. “É de suma importância essa participação do Detran porque a gente vê a forma de como estão sendo tratados os dados de sinistros de trânsito para que a gente possa unificar eles”, explicou.

Denise Medeiros, da Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, reforçou o papel da instituição como uma ‘catalisadora’ de informações. “A PRF já está consolidada nas ações de segurança viária tanto na parte de educação, fiscalização, perícia e análise de sinistros de trânsito”, detalhou. Ela ainda destacou a importância da integração com os órgãos estaduais e municipais, como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito.

Gerente administrativa da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Viviane Maria Salles destacou o papel do serviço no atendimento às vítimas. “O Samu e a Central de Regulação das Urgências fazem o atendimento a essas vítimas”, disse. Para ela, o workshop é fundamental para que todos os órgãos e instituições “trabalhem juntos com o mesmo objetivo: salvar vidas”.

O diretor de Trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), Julio César Mattos, classificou a participação no workshop como muito positiva. “A importância está na integração dos dados e no debate sobre como usá-los para direcionar nossas fiscalizações e reduzir sinistros. É crucial unir a prefeitura, o Governo do Estado e todas as entidades do sistema nacional de trânsito para debater e, com um único objetivo, reduzir as mortalidades.”

Foto: Ascom/DER/SE