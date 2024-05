SE registra saldo positivo de empregos em abril com 1.570 novos postos

O estado de Sergipe registrou um saldo positivo de 1.570 novos postos de trabalho formal no mês de abril, segundo informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse número colocou Sergipe na 4ª colocação do Nordeste com a maior geração de empregos.

As informações, analisadas pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), apontam também que no acumulado do ano, com ajuste, foram criadas 2.354 vagas. Já os últimos 12 meses (com ajuste) acumulam 14.033 postos de trabalho. O estoque de empregos no mês ficou em 329.493 vagas.

O destaque ficou para o setor de Serviços, que criou 921 novas vagas. Além dele, mais dois dos cinco setores observados registraram saldo positivo: o Comércio, com 562, e a Construção, com 375 novos empregos criados.

Setores que mais empregaram em abril

O desempenho do setor de Serviços foi impulsionado, sobretudo, pelas atividades de limpeza (233), alimentação (142), transporte terrestre (123), atividades de atenção à saúde humana (99) e educação (97).

No Comércio, destacaram-se o varejista (278), especialmente como o de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, como minimercados, mercearias e armazéns (104); e o de manutenção e reparação de veículos (161). Já na Construção, as atividades que mais abriram postos foram construção de edifícios (163) e serviços especializados para construção (125).

Os municípios que mais geraram emprego no mês de abril foram Aracaju, com 1.028; São Cristóvão, com 201; e Estância, 122 novos postos de trabalho formal.

Cenário nacional

No Brasil, houve expansão de empregos, com o registro de 240.033 postos de trabalho. Em relação ao estoque do mês anterior, com exceção de Alagoas (-0,37%) e Pernambuco (-0,08%), todas as unidades federativas registraram variação relativa positiva.

Os maiores acréscimos foram observados no Acre (1,20%), Amapá (1,02%) e Espírito Santo (0,92%). Sergipe ficou na 17ª posição no ranking dos estados brasileiros e em 4ª no ranking do Nordeste.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, os dados reforçam as ações realizadas pelo Governo para a criação de novas oportunidades de emprego e renda para os sergipanos. “Mais uma vez registramos saldo positivo. Sem dúvidas, o estado de Sergipe está no rumo certo, gerando oportunidades de emprego e renda, a partir dos investimentos do Governo no turismo, na atração de novas empresas, na qualificação de mão de obra e com programas como o Primeiro Emprego, que permitem a inserção do jovem no mercado de trabalho. Um dado interessante é que a faixa de idade que mais teve acesso ao mercado de trabalho foi de 18 a 24 anos. Ou seja, o jovem está tendo oportunidade aqui no estado de Sergipe”, destacou.