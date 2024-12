SE tem 1° curso sobre finanças, empreendedorismo para crianças e jovens

Sergipe tem 1° curso sobre finanças, empreendedorismo e sustentabilidade para crianças e jovens

Kids Business Corporation é o novo curso de capacitação da 2Up Group, destinado a crianças e adolescentes de 08 a 16 anos, que aprenderão a ter um relacionamento saudável com o dinheiro e o meio ambiente, e identificarão ideias criativas.

Com o objetivo de formar adultos que possuirão um relacionamento saudável com o dinheiro, sabendo o valor de cada Real adquirido e gasto, e conscientes sobre a importância de terem uma vida financeira estável, planejada, e sendo capazes de tomar decisões assertivas para que a fase adulta seja a mais segura possível, a 2UP Group lançou o curso de formação ‘Kids Business Corporation’, voltado para crianças e adolescentes com idade entre 08 e 16 anos, onde os participantes terão aulas sobre empreendedorismo, sustentabilidade e educação financeira.

O curso terá duração de seis meses, e as aulas serão iniciadas em fevereiro de 2025, mas as matrículas já estão abertas. As aulas serão ministradas semanalmente, terão até duas horas, e acontecerão em ambientes paradidáticos e também no auditório empresarial do Neo Office Jardins, em Aracaju/SE. As turmas serão divididas por faixa etária, com número máximo de 20 alunos, garantindo interação e atenção personalizadas.

Além das aulas teóricas, também haverá momentos de prática e excursões, para que os participantes possam usar tudo o que foi ensinado. De acordo com as idealizadoras da 2Up Group, as empresárias Gabriela Almeida e Laura Figueiredo, as aulas do Kids Business Corporation serão uma mescla entre teoria e prática, com atividades interativas, jogos, desenvolvimento de projetos, e workshops para que os alunos vivenciem o processo real de empreendedorismo.

Através do curso de formação, crianças e adolescentes desenvolverão habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas, liderança, colaboração e organização financeira. Também aprenderão sobre conceitos de negócios, criação de ideias e planos de ação, noções sobre empreendedorismo e gestão. No quesito sustentabilidade, aprenderão sobre práticas responsáveis, impacto ambiental e o papel dos negócios sustentáveis. Já quando o tema das aulas for Educação Financeira, os pequenos e jovens conhecerão os conceitos básicos de economia, orçamento, poupança e investimentos.

Acessibilidade e inclusão

É importante salientar que o Kids Business é um curso inclusivo, portanto, será um ambiente acolhedor e preparado para receber crianças e adolescentes com deficiência, e neurodivergentes nas turmas regulares, promovendo interação, socialização e aprendizado colaborativo.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Considero essa frase do Livro dos Provérbios como um norte importante sobre como devemos orientar os nossos pequenos, e mesmo tendo mais de dois mil anos é atualíssima, pois estudos confirmam que o melhor caminho para formar adultos conscientes, é ensinando-lhes como procederem quando ainda são crianças e adolescentes. E por termos essa filosofia, foi que lançamos o Kids Business”, explicou Gabriela Almeida.

A CEO da 2UP Group reafirmou que o compromisso da empresa é ensinar, de forma leve e descontraída, crianças e adolescentes a serem adultos conscientes do papel que exercerão no mundo, seja no seio familiar ou profissional. E para isso, contratou professores especialistas em educação infantil, empreendedorismo e áreas relacionadas às finanças e sustentabilidade, selecionados com base em experiências profissionais, pessoais, e na capacidade de trabalhar harmônica e ludicamente com crianças.

“O Kids Business será uma experiência única para a garotada, e que certamente mudará a vida dos meninos e meninas que dele participar, pois atuará através de pilares importantes para o sucesso, com insights, dinâmicas e interações que os farão expandir o olhar e analisar por vários ângulos, de forma natural, as diversas possibilidades que lhes serão ofertadas ao longo da vida, com decisões financeiras responsáveis, hábitos sustentáveis e uma mentalidade ambientalmente consciente”, frisou Gabriela Almeida.

Mais informações sobre o curso de formação Kids Business Corporation podem ser obtidas através do número (79) 9.9135 9957

Texto e foto Andréa Moura