Vai viajar? Então fique atento às regras da bagagem que vai levar em mão

Por Hugo Julião*

Ao se preparar para uma viagem de avião, é fundamental conhecer as regras sobre a bagagem de mão. Ela deve ter peso máximo de 10 kg e dimensões que, somadas (altura, largura e profundidade), não ultrapassem 115 cm. Cada companhia aérea pode adotar medidas específicas, como 55 × 35 × 25 cm.

Entre os itens permitidos na bagagem de mão estão roupas, calçados, casacos, acessórios, livros, eletrônicos (como celular, notebook e tablet), medicamentos essenciais, itens de higiene pessoal e frascos pequenos de aerossóis. Para voos nacionais, líquidos, géis e cremes devem estar em frascos de até 300 ml, com o total não excedendo 1,2 litro por passageiro.

Em algumas companhias, como a Latam, é possível transportar até cinco garrafas de bebidas alcoólicas (com teor entre 24% e 70%), desde que lacradas e com volume total de até 5 litros. É sempre recomendável transportar objetos de valor, como documentos e dinheiro, na bagagem de mão.

Antes de embarcar, confira no site da sua companhia aérea as regras atualizadas, pese sua mala e verifique se ela atende aos critérios. Levar uma bagagem leve, funcional e com organizadores internos pode facilitar o embarque e agilizar o processo de inspeção nos aeroportos.

Visto gratuito e voos expandidos facilitam acesso à COP30 em Belém

O governo federal adotou novas medidas para facilitar a entrada de estrangeiros no Brasil durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada entre os dias 6 e 21 de novembro, em Belém (PA).

A portaria interministerial que concede visto eletrônico gratuito a participantes credenciados de países que exigem visto para entrada no Brasil foi publicado no dia 10 de julho. O documento é válido até 31 de dezembro de 2025, permite múltiplas entradas e será destinado a representantes de governos, ONGs, jornalistas, técnicos e outros integrantes da sociedade civil envolvidos na conferência.

Copa Brasil de Kart segue com treinos abertos ao público neste fim de semana em Aracaju

Neste sábado (19) e domingo (20), o público pode acompanhar gratuitamente os treinos da 26ª Copa Brasil de Kart no Kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju. Cerca de 300 pilotos de diversos estados seguem se preparando para as disputas oficiais, que acontecem entre os dias 23 de julho e 2 de agosto.

A Copa Brasil de Kart é uma das competições mais tradicionais do automobilismo de base nacional, com provas classificatórias e finais distribuídas em dois grupos: o primeiro corre de 23 a 27 de julho e o segundo entra na pista entre 29 de julho e 2 de agosto.

Com a presença de grandes nomes do kartismo nacional, o evento movimenta o cenário esportivo e turístico da capital sergipana. Os treinos seguem até as 17h30 e são uma oportunidade única para ver de perto os bastidores e a preparação dos pilotos em uma das maiores competições do kart brasileiro.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE