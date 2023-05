Sead e PGE discutem realização de concurso para procuradores

A expectativa é que o concurso público seja realizado no segundo semestre deste ano. Serão ofertadas cinco vagas

O Governo de Sergipe pretende realizar um novo concurso público para procurador do Estado de Sergipe. Para tratar sobre o assunto, na manhã desta terça-feira, 16, a Secretaria de Administração (Sead) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) realizaram uma reunião com membros da Comissão Organizadora do Concurso Público.

Durante a reunião, foram analisadas as propostas de empresas interessadas em realizar o concurso. Após essa análise, será iniciado o processo de contratação da empresa selecionada. A Comissão informará em breve o resultado da análise das propostas aos procuradores e à secretária de Administração, Lucivanda Rodrigues.

Serão ofertadas cinco vagas. A previsão é que o concurso seja realizado no segundo semestre de 2023, em várias etapas, devido à necessidade de preenchimento das vagas neste ano.

Estiveram presentes na reunião os procuradores do Estado Márcio Rezende e Edilene Conrado; o assessor de gestão da Sead, Fábio Dantas; o gerente-geral de Concursos da Sead, Sidney Rocha; e o assessor da Superintendência Geral de Recursos Humanos da Sead, Rafael Lima.

Foto: Ascom/Sead