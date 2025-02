Sealba Show: Itabaiana recebe maior feira do agronegócio na região

A 4ª edição da Sealba Show, considerada a maior feira do agronegócio da região e a 3ª do Nordeste, começa nesta quarta-feira (5) e promete movimentar o setor até o dia 8 de fevereiro em Itabaiana, Sergipe. O evento reúne mais de 170 grandes marcas e atrai profissionais de todo o Brasil, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro de produtores, fornecedores, técnicos e especialistas do agro.

Com uma ampla programação que inclui exposições de máquinas, equipamentos, tecnologias agrícolas, além de palestras e fóruns sobre inovações no campo, a Sealba Show 2025 é um espaço estratégico para quem busca se atualizar sobre as tendências e desafios do setor. A feira conta com a presença de grandes empresas do segmento e tem atraído também investidores, buscando impulsionar o agronegócio regional.

Para o presidente da Federação da Agricultura e da Pecuária de Sergipe (Faese), Gustavo Dias, esta edição tem uma relevância especial. “Estamos vivendo um momento de grande evolução no setor agropecuário, e a feira reflete essa transformação. Nossa missão é apresentar soluções inovadoras para o campo e fortalecer o agronegócio no Nordeste”, diz.

Com melhorias estruturais em todo o Parque Cunha Menezes, a Sealba Show 2025 oferece ainda diversas oficinas e imersões que abordam temas como tecnologias para aumento da produtividade, sustentabilidade, agricultura de precisão e novos modelos de gestão para o agronegócio. A feira também proporciona uma ampla agenda de networking, com oportunidades para geração de negócios e parcerias entre empresas, produtores e agentes financeiros.

O evento deve atrair milhares de visitantes e gerar um grande impacto econômico na cidade e em toda a região. “Itabaiana se tornou um polo estratégico para o agronegócio, e a Sealba Show é um evento fundamental para o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura e pecuária”, afirma o coordenador da feira, Ivan Sobral.

A Sealba Show é realizada pela Faese e correalizada pelo Sebrae, com patrocínio do Banco do Nordeste, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

Texto e foto Sealba Show