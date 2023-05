Seasc participa do 1º Encontro de Aperfeiçoamento

Toda a equipe de comunicação da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), juntamente com a secretária Érica Mitidieri, participaram neste sábado, 20, do 1º Encontro de Aperfeiçoamento na Comunicação do Estado (E-Com). A capacitação, promovida pelo Governo de Sergipe, teve como objetivo fortalecer a comunicação pública e aprimorar a relação com a sociedade.

Neste sábado, no Teatro Atheneu, foi concluída a segunda e última etapa do encontro, que contou com a participação do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, secretários e secretárias de Estado, bem como gestores dos órgãos públicos. A secretária da Assistência Social e Cidadania falou sobre a relevância do E-Com. “Esse momento é muito precioso. Todos nós podemos compreender as estratégias adotadas e discutir maneiras de inovar e deixar a comunicação ainda mais eficiente e acessível para a população. O objetivo, sem sombras de dúvidas, é comunicar de forma correta e fazer com que as mensagens sejam recebidas. Estou muito confiante de que, com esses e essas profissionais competentes, alcançaremos o nosso objetivo”, disse Érica Mitidieri.

Na abertura do evento, o governador Fábio Mitidieri ressaltou a relevância da comunicação pública e a importância da atuação transversal com as outras secretarias. “A melhor comunicação é aquela feita de maneira direta, eficiente e dialogando com as pessoas. Somos um único projeto, equipe e governo, e temos um povo lá fora que espera muito do nosso trabalho”, declarou.

Na ocasião, o titular da Secretaria Especial da Comunicação Social (Secom), Cleon Nascimento, apresentou o fluxo de comunicação, missão e valores da comunicação do governo, destacando o papel da comunicação pública. “É um evento de comunicação sem formalidades, para pensarmos juntos e alinhar como materializar o nosso slogan ‘O Futuro Começa Agora’, fazendo jus ao nosso governador. Costumo dizer: é o governador do diálogo”, frisou o secretário.

O especialista na área da comunicação pública, Rodrigo Mendes, também ministrou uma palestra no E-com, intitulada ‘Os impactos das novas tecnologias na comunicação pública’. Na oportunidade, o palestrante apresentou dados importantes sobre o atual consumo de informações pelos brasileiros. “A comunicação já está em uma nova era. Hoje, o nosso grande desafio é chamar a atenção do público”, explicou Rodrigo.

Relembre

A primeira parte do E-Com ocorreu no dia 6 de maio, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), e também contou com a participação de diversos profissionais da área. Na ocasião, criou-se um espaço de reflexão sobre as estratégias de comunicação, que visam a qualidade e eficiência na promoção da comunicação governamental.

