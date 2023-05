Seasc participa do encerramento da 5º edição do projeto Atheneu

Na manhã desta segunda-feira,29, a secretária da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, participou da mesa de encerramento da 5º edição do Atheneu ONU, a maior simulação de uma Assembleia Geral das Nações Unidas no Brasil realizada pelo Centro de Excelência Atheneu Sergipense. O evento tem apoio do Governo do Estado e reúne estudantes, professores, membros do poder público e autoridades para debaterem temas globais e nacionais.

Nesta edição, os estudantes representaram países como Inglaterra, Brasil, Austrália, Rússia, China, Estados Unidos, África do Sul e Egito, desempenhando funções diplomáticas, relações internacionais e políticas. Eles atuaram como chefes de Estado, protagonizando reivindicações mundiais e discutindo os temas que impactam a humanidade.

A secretária Érica Mitidieri agradeceu o convite e parabenizou os estudantes e professores por estarem engajados nesta causa. “Fiquei muito feliz pelo convite, esse momento é muito importante. É através de iniciativas como essa, dessa juventude preparada e consciente que nós somamos os esforços para juntos levarmos a transformação que a nossa sociedade precisa”, declarou Mitidieri.

O incentivo à atuação em propostas de planos de governo já é uma marca registrada do Centro de Excelência Atheneu Sergipense. Esse ano, nos três dias de evento, mais de 900 pessoas participaram. Entre as autoridades que se fizeram presentes na mesa de encerramento estavam o Senador Alessandro Vieira, Senador Laércio Oliveira, a ativista social Lívia Sobral, a advogada Letícia Cruz, a secretária de Políticas para as mulheres Danielle Garcia e a professora de relações internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota.

Foto: Mikaella Costa