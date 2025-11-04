Seasic abre inscrições para categorias do programa CMais Inclusão

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), informa que estão abertas as inscrições para o programa CMais Inclusão nas categorias Cidadania, Sergipe Acolhe, Ser Criança, PVHA, Fenil, Feirante e Ambulante.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://cmaisinscricoes.assistenciasocial.se.gov.br/. O programa tem como objetivo fortalecer as políticas públicas de transferência de renda e ampliar a rede de proteção social do Estado.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que o programa reforça o papel da assistência social como política de cuidado e transformação. “O CMais garante dignidade e oportunidades para quem mais precisa. Fortalece a autonomia das famílias e reafirma o compromisso do Governo de Sergipe em estar presente no dia a dia das pessoas, oferecendo proteção e esperança de um futuro melhor”, afirmou.

Categorias

O CMais Cidadania é voltado à população em situação de vulnerabilidade registrada no Cadastro Único.

Já o CMais Sergipe Acolhe garante proteção a crianças e adolescentes órfãos de vítimas da Covid-19.

O CMais Ser Criança atende famílias com crianças de 0 a 6 anos, promovendo dignidade e cidadania.

O CMais PVHA e Fenil são iniciativas que visam promover transferência de renda e cuidado com a saúde, as categorias do programa beneficiam pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS e pessoas com diagnóstico de fenilcetonúria, respectivamente.

Já as categorias CMais Feirante e CMais Ambulante buscam promover a cidadania e a inclusão social de feirantes e ambulantes em situação de vulnerabilidade, garantindo segurança alimentar e nutricional.

Foto: Ascom Seasic