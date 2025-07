Seasic garante inclusão no Arrasta Fé com Camarote da Acessibilidade

A área de shows da Orla da Atalaia, em Aracaju, será palco de momentos de fé e diversidade religiosa com a realização da primeira edição do Arrasta Fé, evento promovido pelo Governo de Sergipe, que acontece neste final de semana, de 4 a 6 de julho, reunindo artistas e representantes das tradições evangélica, católica e de matriz africana. Após um mês de programação junina no Arraiá do Povo, o espaço ganha nova configuração para celebrar a liberdade religiosa com respeito e inclusão.

Como parte das ações de cidadania promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o evento contará com o Camarote da Acessibilidade, garantindo estrutura adequada e acolhimento às pessoas com deficiência (PcD) e seus acompanhantes. Serão disponibilizadas 140 vagas por noite, sendo 70 destinadas a PcDs e outras 70 para acompanhantes.

A inscrição e retirada das pulseiras de acesso serão feitas presencialmente, por ordem de chegada, a partir das 18h30, na entrada do camarote, localizado dentro da Arena do Arraiá, na Orla da Atalaia.

Para acesso ao espaço, será necessário apresentar: pulseira de acesso (PcD e acompanhante); documento oficial com foto – Carteira de Identidade Nacional (CIN); laudo médico com indicação do CID, assinado e carimbado por profissional com registro no Conselho de Medicina, ou carteirinha oficial de PcD.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, destaca o caráter igualitário e o compromisso do Governo com os direitos fundamentais. “Serão dias inesquecíveis de muito louvor, alegria e declarações de orgulho de fé. O Arrasta Fé fortalece o direito de crença e a liberdade religiosa, princípios fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e plural”, afirma.

O Camarote da Acessibilidade contará ainda com banheiros exclusivos e inclusivos, bem como uma equipe de apoio para auxiliar no acesso e permanência no espaço. A Seasic informa que, por questões de segurança, o acesso ao camarote poderá ser limitado, caso a capacidade máxima seja atingida ou em situações de descumprimento das regras.

Com essa iniciativa, o Governo de Sergipe reafirma seu compromisso com a inclusão, acessibilidade e respeito à diversidade, promovendo a participação plena de todos e todas nas manifestações culturais e religiosas do estado.

Foto: Irla Costa/Ascom Seasic